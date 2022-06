Home Hardware Satechi Slim-Dock für den iMac 24 Zoll nun offiziell erhältlich

Satechi Slim-Dock für den iMac 24 Zoll nun offiziell erhältlich

Verfasst von Patrick Bergmann // 28. Juni 2022 um 13:36 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Wer auf einen aufgeräumten Schreibtisch Wert legt und zudem zusätzliche Anschlüsse haben will, sollte einen Blick auf das neue Slim-Dock von Satechi werfen. Dieses ist nun offiziell erhältlich, richtet sich allerdings an Besitzer eines iMac 24 Zoll mit M1.

Satechi Slim-Dock ist nun verfügbar

So schön das cleane Design eines Mac auch ist, es hat einen entscheidenden Nachteil: Alle Anschlüsse sind auf der Rückseite bzw. Seite. Wenn man ständig dran muss, ist das ziemlich nervig. Genau hier setzt das neue Slim-Dock von Satechi an. Das ist speziell und passgenau für den Standfuß des iMac 24 Zoll entwickelt worden. Die Produktneuheit erleichtert nicht nur den Anschluss von Zubehör, sondern stellt auch gleich zusätzliche Anschlussoptionen zur Verfügung. Die Verbindung wird mittels USB-C hergestellt und damit bietet das Slim-Dock von Satechi insgesamt drei USB-A-Anschlüsse, einer davon mit bis zu 10 Gbit/s Geschwindigkeit, Kartenleser für microSD und SD-Karten sowie einen USB-C-Datenanschluss an.

Doch das macht das Slim-Dock noch nicht besonders. Es ist vielmehr die Option, eine SSD anzuschließen. Der Zugang ist auf der Unterseite und man kann ein SSD-Modul vom Typ M.2-NMVe oder M.2-SATA unterbringen und mit maximal 10 Gbit/s (NMVe) respektive 6 Gbit/s (SATA) ansprechen.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue Satechi Slim-Dock ist ab sofort im Handel via Amazon erhältlich. Interessenten müssen dafür 149,99€ investieren. Die SSD muss man separat kaufen und man kann auf der Oberseite noch die Tastatur abstellen.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!