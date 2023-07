Home Hardware Samsung ViewFinity S9 lässt sich ab sofort vorbestellen

Auf der CES 2023 in Las Vegas zeigten einige Hersteller interessante Alternativen zum Apple Studio Display und zu Pro Display XDR, darunter auch Samsung. Das neue Topmodell ViewFinity S9 lässt sich nun vorbestellen, wir haben die Details.

Samsung ViewFinity S9

Der ViewFinity S9 wurde auf der CES vor rund sieben Monaten angekündigt, nun nehmen die Südkoreaner erste Bestellungen entgegen. In gewohnter Manier klotzt man bei der Ausstattung: so fungiert der neue S9 auch als Entertainment-Hub und ist mit einer SmartThings-Schnittstelle ausgestattet. Interessant ist zudem, dass der Monitor mit einem matten Display versehen ist, diese Option ist bei Apple aufpreispflichtig. Anbei einmal das Datenblatt in der Übersicht:

Schlankes Metalldesign

27-Zoll-IPS 5K-Panel – 5120 x 2880

99% DCI-P3-Farbraum

600 Nits Helligkeit

60 Hz Bildwiederholfrequenz

5 ms Reaktionszeit

1000:1 Kontrast

Mattes Display-Finish

Eingebaute Farbkalibrierungs-Engine

Durchschnittliche Delta E ≦ 21 Farbgenauigkeit

USB-C- und Thunderbolt 4-Konnektivität 1x Thunderbolt 4-Anschluss, 3x USB-C, 1x Mini DisplayPort 90W Stromversorgung

Eingebaute SlimFit 4K-Webcam

Integrierte Lautsprecher mit Adaptive Sound+

Samsung Smart Hub zur Verwendung als Fernseher (Fernbedienung im Lieferumfang enthalten)

Einstellbare Höhe, Neigung und Schwenk

100 x 100 mm VESA montierbar

Die Farbkalibrierung ist ab einem iPhone 11 oder neuer möglich, was interessant ist. Samsung hat bei der Entwicklung also von vornherein auf Kunden aus dem Apple-Kosmos geachtet. Davon zeugt auch die Unterstützung von AirPlay.

Preise und Verfügbarkeit

Samsung nimmt für den neuen Monitor ab sofort Vorbestellungen auf seiner Webseite entgegen, erste Auslieferungen sollen ab Ende Juli bei den Käufern ankommen. Die UVP soll bei 1599,00 Euro liegen, für Vorbesteller gibt es noch ein Galaxy Tab S6 Lite Edition 2022 als Zugabe obendrauf. Wer Interesse an diesem Display hat, sollte zwei Dinge beachten. Einerseits wären die 90 Watt PD, die für ein MacBook Pro 16″ nicht ausreichend sein dürften. Andererseits sind die 60 Hz nicht mehr ganz zeitgemäß.

