Samsung präsentiert die neue S25-Serie – Software und K.I. rücken weiter in den Fokus

Verfasst von Patrick Bergmann // 23. Januar 2025 um 14:53 Uhr

Das neue Jahr nimmt so langsam Fahrt auf, die CES ist gerade einmal knapp anderthalb Wochen her. Gestern wurde von Samsung mit der neuen S25-Serie das erste Smartphone-Flaggschiff für das Jahr 2025 vorgestellt. Wir geben einen kompakten Überblick und können dabei verraten, dass die Wahrscheinlichkeit für ein iPhone 17 Air deutlich gestiegen ist.

3 + 1 ist das Motto

Auf dem gestrigen Event stellten die Südkoreaner das neue S25 vor, welches zu sofort in drei Varianten auf den Markt kommen wird. Hinzu kam noch der Ausblick auf das Galaxy S25 Edge, welches ein besonders dünnes Gerät sein wird.

Konkrete technische Details wurden nicht verraten, aber eine Sache fällt sofort auf – Samsung verbaut in dem S25 Edge zwei Linsen. Der Hersteller nutzt dafür einen veränderten Aufbau der Objektive. Apple plant hingegen für das iPhone 17 Air nur ein Objektiv. Auch zu einem möglichen Marktstart oder einer UVP hüllt sich das Unternehmen in Schweigen.

S25 Ultra bleibt das Flaggschiff – abgerundete Displaykanten sind vorbei

Bereits mit dem S24 führte der Hersteller ein kantiges Design ein, bei dem der Bildschirm ohne Krümmung in den Rahmen überging. Einzige Ausnahme war das S24 Ultra. Mit dem S25 Ultra wird dies angepasst und auch hier ist das Display nun eben, auf die leicht gekrümmten Rändern wird verzichtet. Der Bildschirm hat eine Diagonale von 6,9″ und ist mit einer adaptiven Bildwiederholrate von 120 Hz versehen. Die Auflösung ist mit 505 ppi etwas höher als beim iPhone 16 Pro Max. Der Rahmen rund um das Display ist ebenfalls minimal geschrumpft. Als Material kommt weiterhin Titan zum Einsatz, das Gewicht ist minimal geschrumpft und liegt nun bei 227 Gramm.

Nur beim S25 Ultra ist der S-Pen wieder dabei, der zudem Platz im Gehäuse findet. Befeuert wird das Ganze von einem Qualcom Snapdragon 8 Elite for Galaxy, gegenüber dem normalen Snapdragon 8 Elite ist hier eine leichte Übertaktung vorhanden. Der Chip ist ebenfalls in 3 Nanometer gefertigt. Der Kühlkörper fällt dafür um ca. 15% größer als beim S24 Ultra aus. Ob damit die Hitzeentwicklung gelöst wird, bleibt abzuwarten. Flankiert wird das Ganze von 12 GB RAM.

Die Kamera

Die Linsen sind nun mit einer schwarzen Umrandung versehen, ansonsten hat sich bis auf die Ultraweitwinkelkamera wenig geändert. Diese verfügt nun ebenfalls über 50 MP bei einer Blende von f/1.9. Alles andere bleibt wie gehabt. Die vorgestellten Verbesserungen, die für alle Modelle des S25 gelten, sollen mittels Software bzw. primär mithilfe von K.I. realisiert werden. So gibt es eine virtuelle Blende für Bokeh-Effekte, das Bildrauschen soll minimiert werden und die Tonqualität soll steigen. K.I. soll im Hinblick auf Ton zudem ein neues Bearbeitungswerkzeug namens „Audio Eraser“ ermöglichen.

S525 und S25+

Rein optisch erkennt man das S25 und das S25+ gegenüber seinem Vorgänger nur am Design der Linsen. Ansonsten hat sich wenig getan. Auch unter der Haube blieb alles weitestgehend beim Alten, mit einer Änderung – die ist aber umso wichtiger: Samsung verbaut den Snapdragon Qualcom 8 Elite auch im S25 und im S25+. Sowohl im S24 und im S24+ kam noch ein hauseigener Exynos-Chip zum Einsatz. Gleiches gilt auch für Akkulaufzeit und Ladegeschwindigkeiten. Noch ein Wort zum drahtlosen Laden: Samsung unterstützt zwar Qi2, jedoch ohne die integrierten Magneten. Diese hat der Hersteller in sein separat verfügbares Zubehör verlagert.

Software steht im Fokus

Der Grund für die marginalen Änderungen aufseiten der Hardware liegt in der Software begründet: Als Basis dient Android 15, was der Hersteller für seine hauseigene Software One UI7 nützt. Diese ist extrem stark überarbeitet und hat mit dem puren Android wenig gemeinsam. Im Sperrbildschirm gibt es beispielsweise eine „Now Bar“, auch der Schnellzugriff für die wichtigsten Einstellungen wurde überarbeitet.

Samsung nutzt das Ganze aber als Ausgangspunkt für seine Künstliche Intelligenz und will damit den im Jahr 2024 ausgerufenen Pfad von Galaxy AI konsequent weiterführen. In der Praxis wurde „Circle to Searc“ überarbeitet und kann nun unter anderem Telefonnummern erkennen und direkt anrufen, E-Mail-Adressen automatisch in der Mail-App öffnen und mehr. Ein signifikanter Fortschritt ist nun, dass Galaxy AI nahtlos im System im Hintergrund laufen kann und nicht mehr in jeder App einzeln angestoßen werden muss. Bezüglich Galaxy AI blieb Samsung aber auch dieses Jahr die Antwort schuldig, wie und welchen Zugriff Kunden nach Ablauf der ersten kostenfreien 24 Monate bekommen. Last but not least bekommt die gesamte S25-Serie ebenfalls sieben Jahre lang Softwareupdates – also bis 2032. Bleibt abzuwarten, wie sich dann die Performance auf den Geräten anfühlen wird.

Preise und Verfügbarkeit

Die UVP ist auch in diesem Jahr unverändert: Das S25 Ultra startet bei 1449,00 Euro, dafür gibt es dann statt 128 GB gleich 256 Gb Speicher. Das S25+ startet mit 128 GB ab 1149,00 Euro, für das S25 mit 128 GB Speicher werden 899,00 Euro fällig. Das S25 und das S25+ können mit maximal 512 GB Speicher geordert werden, nur das S25 Ultra bekommt bis zu 1 TB Speicher – für satte 1809,00 Euro. Im Rahmen einer Vorbestelleraktion verdoppelt Samsung den internen Speicher. Wir raten dennoch, ein paar Wochen zu warten. Erfahrungsgemäß fallen die Preise für die neuen Galaxy-Smartphones recht schnell.

VR-Headset wurde gezeigt

Ein Erfolg ist die Vision Pro nun nicht gerade, auch wenn die Hardware absolut beeindruckend ist. Das liegt am Preis und an der Software, beides ist am Markt vorbei. Apple benötigte auch noch 8 Monate, um das verklausuliert zuzugeben. Wie dem auch sei, auch Samsung präsentierte ein solches Gerät – und man muss dreimal hinschauen, um zu erkennen, dass es sich nicht um die Vision Pro handelte.

Samsung machte weder Angaben zur Hardware, zum Preis oder zu einem Verkaufsstart. Man verriet lediglich, dass die Software darauf Android XR sein wird. Somit sollen Apps aus dem Play Store darauf laufen. Im Laufe des Jahres will der Hersteller weitere Informationen bekanntgeben.

