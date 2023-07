Home Featured Samsung Galaxy Unpacked: Neue faltbare Smartphones, neue Galaxy Watches und neue Tablets

Unser Fokus der Berichterstattung liegt zwar auf Apple, wir werfen allerdings regelmäßig einen Blick über den Tellerrand. In diesem Fall geht es um das heutige Unpacked-Event von Samsung, die Südkoreaner sind nun einmal relevant. Im Zuge des heutigen Events stellte das Unternehmen einen Schwung an neuen Geräten vor und wir geben einen kompakten Überblick.

Die neuen Smartphone-Falter aus dem Hause Samsung

Während sich Apple für ein potenzielles iPhone Fold zurückhält, präsentierte Samsung heute die bereits fünfte Generation seiner faltbaren Smartphones. Die größte Neuerung ist dabei in der Bauform zu finden und wirkt auf den ersten Blick unscheinbar. Samsung hat es nun sowohl beim Fold 5 als auch beim Flip 5 geschafft, dass die beiden Seiten bündig abschließen – vorher war immer ein Spalt zu finden.

Samsung nutzt dafür ein neues Scharnier namens Flex Hinge. Diese neue Lösung verfügt über eine Doppelschienenstruktur, die zudem Stöße von außen abfängt. Zusammen mit den anderen Verbesserungen soll die Haltbarkeit verbessert werden. Der Hauptbildschirm ist beispielsweise mit einer Stoßdämpfungsschicht und einer neu gestalteten Rückseite für ein stabileres Display ausgestattet. Dazu kommen IPX8-Unterstützung, Armor-Aluminium-Rahmen und Cornings Gorilla Glass Victus 2.

Das Galaxy Z Fold 5 ist laut Hersteller das bisher dünnste und leichteste Fold-Handy. Es hat einen noch größeren Bildschirm (7,6 Zoll) und einen ausdauernden Akku (4400 mAh). Zudem wurde der S-Pen verbessert, der sich in einer neuen Schutzhülle unterbringen lässt. Von den inneren Werten hat sich bis auf den SoC, hier kommt ein Snapdragon 8+ Gen. 2 for Galaxy zum Einsatz, der von 12 GB RAM flankiert wird

Das verbesserte Scharnier kommt auch beim Galaxy Flip 5 zum Einsatz. Dessen größte Neuerung ist das deutlich größere Display auf der Außenseite. Statt 1,9″ gibt es nun 3,4″, inklusive speziell angepasster Widgets. Der SoC ist identisch zum Fold 5, allerdings gibt es hier nur 8 GB RAM.

Die Variante mit 128 GB gibt es nicht mehr, stattdessen stehen nur noch 256 GB und 512 GB Speicher zur Verfügung. Interessanterweise hat Samsung auch die Rückseite des Gehäuses nahezu clean gehalten, der Samsung-Schriftzug ist nur auf der Außenseite des Scharniers zu finden.

Galaxy Watch 6: Classic-Version kehrt zurück

Passend zu den beiden neuen faltbaren Smartphones gibt es auch eine neue Galaxy Watch. Die Galaxy Watch 6 hat Verbesserungen im Detail bekommen. Das Display verfügt über eine gesteigerte Auflösung und kann bis zu 2000 Nits hell sein und ist in 40 mm oder 44 mm erhältlich. Im Inneren spendierte Samsung der Uhr mit dem Exynos W930 auch einen etwas besseren Prozessor und mehr Speicher. Außerdem kehrt nun das Classic-Modell zurück, dieses bietet eine drehbare Lünette und ist in 43 mm oder 47 mm erhältlich

Ansonsten haben die Entwickler vor allem an der Software gearbeitet. Die Grundlage bildet wearOS, die durch eigene Funktionen und Features ergänzt wurde. Hier hat man sich konkret dem Schlaftracking gewidmet. Je nach Modell, Größe und Ausstattung (4G) geht es ab 319 Euro los.

Neue Tablets mit IP68-Zertifizierung

Last but not least stellte Samsung auch die neue Galaxy Tab S9-Serie vor. Die ist wieder in drei verschiedenen Größen erhältlich. Große Unterschiede zu den Vorgängern gibt es bei den Abmessungen nicht. Samsung macht die S9-Serie minimal dünner und teilweise leichter, was insbesondere mit der neu eingeführten IP68-Zertifizierung beeindruckend ist. Hier sollte sich Apple ein Beispiel nehmen und das kommende iPad Pro ebenfalls mit einer IP-Zertifizierung versehen. Außerdem hat Samsung laut eigenen Angaben nun um 20% größere Lautsprecher verbaut.

Das S9+, wie Samsung sein 11″-Modell nennt, verfügt nun ebenfalls über ein OLED-Display. Die OLED-Displays können ihre Bildwiederholrate dynamisch zwischen 60 und 120 Hertz anpassen und unterstützen HDR 10+ für eine kontrast- und farbstarke Bildwiedergabe. Neu ist, dass die Tablets erkennen können, wie dunkel die Umgebung ist, um abends das blaue Licht um bis zu 70 Prozent zu reduzieren. Als Antrieb dient der Snapdragon 8+ Gen. 2, dem im S9 Ultra bis zu 16 GB RAM zur Seite stehen. Alle drei Modelle verfügen über einen microSD-Slot, das Kameradesign wurde von der S-Serie übernommen. Während das kleine S9 mit einer 13-Megapixel-Hauptkamera ausgestattet ist, verfügen S9+ und S9 Ultra zusätzlich eine Ultraweitwinkel-Einheit mit 8 Megapixeln. Für Videocalls steht innen eine Ultraweitwinkel-Optik (12 MP) zur Verfügung, die beim S9 Ultra um eine weitere 12-MP-Kamera ergänzt wird. Los geht es bei 899 Euro für das kleine S9, das S9 Ultra kostet in der Maximalausstattung 1909 Euro.

