Reviews zur Apple Watch Ultra | iPhone 14 Pro Max auseinander gebaut | iOS 16 kommt gut an – Daybreak Apple

Guten Morgen, liebe Apfelpage-Leserschaft! Ab heute kann man die Apple Watch Ultra kaufen und wie das bereits zu erwarten war, tauchten gestern erste Reviews auf. Außerdem wurden die Innereien des iPhone 14 Pro Max untersucht und es gibt erste Zahlen zur Verbreitung von iOS 16. Die News zum Start in den letzten Arbeitstag vorm Wochenende.

So schlägt sich die Apple Watch Ultra in ersten Tests

Mit der Apple Watch Ultra stellte das Unternehmen Anfang September eine Smartwatch vor, welche sich primär an Extremsportler richtet. Ab heute werden die ersten Bestellungen von dieser ausgeliefert und auch in den Läden kann man sie von nun an kaufen. Apple-typisch sandte man die Uhr bereits vorab einigen Testern zu, welche gestern ihr erstes Fazit veröffentlichten. Die meisten davon sind sich darüber einig, dass Apple interessante Ideen hatte, es bei der Umsetzung jedoch teils etwas mangelt. Die Details:

iPhone 14 Pro Max im Teardown

Nach jedem iPhone-Launch kann man fest davon ausgehen, dass die neuen Geräte früher oder später bei iFixit für einen Teardown landen. Diese Tests sollen zeigen, wie die Smartphones im Inneren aufgebaut sind und wie gut sie sich reparieren lassen. Nun veröffentlichten die Experten für Smartphone-Reparaturen ihren Bericht zum iPhone 14 Pro Max. Ihnen fiel dabei auf, dass der Platz, welcher in den US-Modellen durch den Wegfall des SIM-Slots frei wurde, aktuell noch nicht genutzt wird. Außerdem kommt wie erwartet das Snapdragon X65 Modem für 5G von Qualcomm zum Einsatz.

iOS 16 wird gut angenommen

Im Vergleich zu iOS 15 kommt iOS 16 gleich mit mehreren spannenden Neuerungen. Der Star der Show ist dabei natürlich die hochgradige Anpassbarkeit des Sperrbildschirms. Jetzt liegen erste Statistiken zur Verteilung der neuen OS-Version vor. Diesen zufolge läuft iOS 16 bereits auf fast 25 Prozent aller Geräte. iOS 15 aus dem letzten Jahr kann da mit 19 Prozent zur selben Zeit nicht ganz mithalten.

Darüber berichteten wir außerdem

Die Apple Watch wurde wieder einmal zum Lebensretter. Dieses Mal bewahrte sie eine ältere Frau vor den Folgen von Vorhofflimmer.

Auch abseits von Apple gibt es News: Microsoft lädt am 12. Oktober zu einem Hardware-Event ein. Lest hier, was man sich davon erwarten darf.

Schon bald beginnt der Oktober, weshalb wir die bevorstehenden Netflix-Neuheiten für euch zusammenfassten.

Das ist das Ende unserer Zusammenfassung. Wir wünschen ein schönes Wochenende, bis Montag!

