Microsoft kündigt Surface-Event für den 12. Oktober an

Apple ist natürlich unser Fokus, doch ab und an schauen wir auch über den Tellerrand. Wobei das hier eher eine Pflichtveranstaltung ist, aber das ist etwas anderes. Gemeint ist Microsoft, die seit einer Dekade ebenfalls eigene Hardware auf den Markt bringen. Mitte Oktober wird es wieder so weit sein.

Microsoft kündigt Event für den 12. Oktober an

Mal abgesehen von dem Betriebssystem bietet Microsoft seit geraumer Zeit interessante Hardware an. Vor allem das Surface Duo zeigt auf, wie sich faltbare Smartphones mit dem aktuellen Stand der Technik besser nutzen lassen würden. Doch es könnte gut sein, dass dessen Nachfolger bereist am 12. Oktober vorgestellt wird. Der Redmonder Konzern hat dafür die entsprechende Webseite freigeschaltet. Los geht es voraussichtlich um 18:00 Uhr.

Was können wir erwarten?

Die Einladungsgrafik zeigt das aktuelle Logo von Windows 11 in bunten Farben an und ist zumindest für uns recht kryptisch. Hinzu kommt, dass Windows nun nicht unser Metier ist. Doch mit Blick darauf, dass das erste Surface vor genau zehn Jahren auf den Markt kam, finden wir das Gerücht, dass ein Gaming-Surface auf den Markt kommen könnte, recht spannend. Alternativ könnte Microsoft, auch mit Blick auf Apple, das Thema ARM-basierte Chips aufgreifen und weitere Modelle damit ausstatten. Außerdem ist der Surface Studio mitsamt dem Surface Dial etwas in die Jahre gekommen und könnte ein Upgrade vertragen.

Wir werden euch natürlich nach dem Event eine kurze Zusammenfassung anbieten.

