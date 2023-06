Home Sonstiges Programmtipp: „Avatar: Ways of Water“ ab sofort bei Disney+ streamen

8. Juni 2023

Der Name James Cameron steht für absolute Blockbuster und Kassenerfolge, ob als Drehbuchautor, Regisseur oder ausführender Produzent. Sein Stil, aufwendige Spezialeffekte auf dem aktuellen Stand der Technik zu nutzen, ließen seine Regiearbeiten regelmäßig zum damals teuersten Film der Welt werden. Jüngstes Beispiel ist der zweite Teil von Avatar, der nun im heimischen Wohnzimmer gestreamt werden kann.

Der erste Teil sorgte 2009 für noch nie dagewesene 3D-Effekte und gilt als visueller Meilenstein. Zumindest vom Einspielergebnis knüpft der zweite Teil nahtlos daran an. Wer den noch nicht gesehen hat, kann dies nun ab sofort in den heimischen vier Wänden auf Disney+ tun. Ab heute lässt sich „Avatar: Ways of Water“ ohne zusätzliche Kosten (die regulären Abogebühren außer Acht gelassen) streamen. Selbstverständlich gibt es den Film auf der Apple TV innerhalb der Disney+-App mit in 4k mit Dolby Vision und Dolby Atmos.

„Avatar: Ways of Water“ spielt zu über 60& auf oder sogar unter Wasser, wofür eigens ein gigantisches Wasserbassin gebaut werden musste. Zudem mussten die Darsteller mit dem Motion-Capture-Zubehör spezielle Atemtechniken erlernen, um unter Wasser die einzelnen Sequenzen schauspielern zu können. Wie genau das aussieht, lässt sich in der separaten Dokumentation „Avatar: The Deep Dive“ nachverfolgen – die lässt sich nun ebenfalls streamen.

