Programmhinweis: Rächt sich Man City gegen Real Madrid für das vergangene Jahr?

Verfasst von Patrick Bergmann // 9. Mai 2023 um 19:50 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Der Mai und Juni ist nicht nur für Apple eine spannende Zeit, auch der europäische Fußball biegt auf die Zielgerade ein. Das gilt für die nationalen Ligen sowie die europäischen Wettbewerbe. Und heute gilt es einen absoluten Leckerbissen, quasi Champagner-Fußball, Manchester City will sich an Real Madrid für das bittere Halbfinal-Aus 2022 rächen.

Halbfinale zwischen Manchester City und Real Madrid

Der Abend des 26. April 2022 war das beste Spiel auf der höchsten europäischen Bühne im Spitzenfußball seit mehr als einer Dekade. Manchester City legte los wie die Feuerwehr, doch Real Madrid kämpfte sich zurück – inklusive eines frechen Panenka-Strafstoßes von Karim Benzema.

In dieser Saison haben sich die Vorzeichen komplett geändert. Das liegt primär an Erling Braut Haaland, der in seiner ersten Saison in der Premier League zum Rekordtorjäger aufstieg: satte 35 Tore in gerade einmal 31 Spielen. Damit überholt er Alan Shearer und Andy Cole, welche die Marke vor 30 Jahren aufstellten. Die Aufgabe für Real Madrid rund um die Abwehr des ehemaligen Münchners David Alaba ist also immens groß, zumal Guiardiola neben Haaland auch noch andere Schützen in der Hinterhand hat.

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Play-offs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt um 20:00 Uhr. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k. Anschließend gibt es noch eine ausführliche Zusammenfassung der restlichen Partien des Spieltags.

