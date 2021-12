Programmhinweis: Heute Abend Borussia Dortmund gegen Besiktas Istanbul in der Champions League auf Prime Video

Wer aufgepasst hat, weiß nun, dass Amazon Prime nun den bereits sechsten und somit letzten Spieltag der Gruppenphase zeigt. Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Play-Offs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt um 19.30 Uhr. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k. Es lohnt sich auch, nach dem Spiel dranzubleiben.

Über die Prime-App verfügbar

Das Spiel lässt sich direkt über die Prime-App streamen, ein entsprechender Reiter in den Highlights ist bereits verfügbar. Der Clou an der Sache? Das Spiel lässt sich für alle Kunden von Amazon Prime kostenfrei ohne Aufpreis streamen.

Prime Video ist in der Prime-Mitgliedschaft, die pro Jahr 69,00 € kostet, kostenfrei enthalten. Alternativ kann der Dienst auch für 7,99 € pro Monat abonniert werden. Im Anschluss an diese Partie zeigt Prime Video übrigens eine recht ausführliche Zusammenfassung der restlichen Partien, dranbleiben lohnt sich also.