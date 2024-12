Home Apps ProCamera: Viele neue Funktionen für iOS 18 und die Camera Control

ProCamera: Viele neue Funktionen für iOS 18 und die Camera Control

Verfasst von Hannes // 4. Dezember 2024 um 17:00 Uhr // Apps // app-slider // Kommentare deaktiviert für ProCamera: Viele neue Funktionen für iOS 18 und die Camera Control

Zur Weihnachtszeit verbringen wir viele schöne Stunden mit unseren Liebsten und schaffen Erinnerungen, die für die Zukunft festgehalten werden wollen. Genau dann ist es wichtiger denn je, mit dem Smartphone tolle Fotos und Videos aufnehmen zu können. Mit der App ProCamera geht euch das Fotografieren kinderleicht von der Hand, denn sie sorgt dafür, dass ihr mehr aus eurer iPhone-Kamera herausholen könnt. Mit der neuen Camera Control an der Seite aller iPhone 16 Modelle und dem iOS 18-Update bieten sich viele neue Möglichkeiten. Wir geben einen Überblick.

Was ist ProCamera?

Apples meistverkauftes Produkt, das iPhone, überzeugt Jahr für Jahr durch eine herausragende Kameraqualität und beeindruckende Funktionen sowie Neuerungen. Viele Nutzer schätzen den Look, den die Linsen produzieren, sowie die intuitive iCloud-Speicherung und können sich einen Umstieg nicht mehr vorstellen. Jedoch schöpft Apple’s eigene Kamera-App nicht das volle Potenzial aus der verbauten Technik aus.

Genau hier setzt ProCamera (Affiliate-Link) an: Die in Deutschland entwickelte App gibt euch mehr Kontrolle und erweiterte Funktionen, damit ihr sowohl bei Fotos als auch bei Videos alles aus der Hard- und Software herausholen könnt, was ihr auch bezahlt habt. Zu den Features gehören z. B. die manuelle Belichtungssteuerung, RAW-Format-Unterstützung oder auch Anpassungen bei Weißabgleich und Fokus.

Mit den neuen iPhones hat Apple im September 2024 sowohl iOS 18 als auch die neue Camera Control für das iPhone 16 vorgestellt. Während User durch die verbesserte Software nun mehr Individualisierungsmöglichkeiten für die App haben, öffnet der haptische Button als Steuerung der Kamera neue Türen. Mit ProCamera lässt sich der Knopf als nützliche Werkzeugleiste für anspruchsvolle iPhone-Fotografen verwenden.

Mehr Funktionen dank der neuen Kamerasteuerung (Camera Control)

Die Camera Control für iPhone 16 und iPhone 16 Pro ist ein neuer, haptischer Button, welcher auf der rechten Seite des Gehäuses im unteren Bereich platziert ist. Durch stärkeres oder schwächeres Drücken sowie Wischen könnt ihr jetzt beispielsweise die Belichtung anpassen, Zoomen oder das Objektiv wechseln. Zudem kann durch Drücken der Kamerasteuerung ProCamera nun blitzschnell geöffnet werden (festgelegt wird dies einmalig unter iOS Einstellungen -> Kamera -> Kamerasteuerung -> ProCamera).

Die neue Camera Control, wie Apple sie nennt, ist auch mit ProCamera kompatibel. So ergeben sich völlig neue und vielseitige Möglichkeiten, beispielsweise könnt ihr durch das Wischen Belichtungskorrekturen (EV) vornehmen. Auch das Wechseln zwischen verschiedenen Brennweiten bzw. Objektiven in ProCamera funktioniert jetzt über die Kamerasteuerung.

Tipp: ProCamera holt deutlich mehr aus eurer verbauten Kamera im iPhone heraus. Daher ist es sinnvoll, die App als Standard-Kamera einzustellen (iOS-Einstellungen -> Kamera -> Kamerasteuerung), um über die Camera Control sofort auf sie zuzugreifen.

Mehr Individualisierungsmöglichkeiten und besserer Zugriff durch iOS 18

Mit iOS 18 hat Apple ein Update für iPhones veröffentlicht, das euch die Möglichkeit gibt, viele neue Individualisierungen auf eurem Gerät vorzunehmen. Beispielsweise können die beiden Buttons auf dem Sperrbildschirm, die vorher für die Kamera sowie die Taschenlampe reserviert waren, nun auch durch andere Schnellfunktionen ersetzt werden. Dadurch können auch iPhone-User, die nicht über die neue Camera Control verfügen, schnell ProCamera zu öffnen -selbst ohne das iPhone vorher zu entsperren.

Durch iOS 18 lässt sich jetzt auch das App-Icon nach den eigenen Vorstellungen anpassen. Es kann beispielsweise hell, dunkel oder auch individuell eingefärbt angezeigt werden. Anlässlich des 15ten Jubiläums von ProCamera gibt es zudem eine Neuinterpretation des klassischen Blenden-Logos.

Kleiner, aber feiner Unterschied: Nun lässt sich auch das Auslösegeräusch in ProCamera stummschalten – Ausnahmen gelten hier nur in den Ländern, die das akustische Feedback als regionales Gesetz vorschreiben.

ProRes Video in 4k / 120 Fps, Gestensteuerung und ein Ausblick in die Zukunft

Mit dem iPhone 16 Pro sowie dem iPhone 16 Pro Max ist es jetzt möglich, in der ProCamera App ProRes Videos in 4k-Qualität und mit 120 Bildern pro Sekunde zu erstellen. So könnt ihr auch schnelle und anspruchsvolle Szenen in perfekter Qualität auf ein externes Speichermedium (z. B. eine Festplatte) aufzeichnen. Diese kann bequem per USB-C am iPhone angeschlossen werden.

Seid ihr Besitzer einer Apple Watch Series 9, Series 10 oder Ultra 2 kommt eine weitere Neuerung für euch hinzu. Nun könnt ihr ProCamera mit der „Doppeltippen-Geste“ von Daumen und Zeigefinger aus der Ferne auslösen. Zusammen mit dem verzögerten Auslöser ist es so noch einfacher, Gruppen- und Familienbilder aufzunehmen.

ProCamera holt das Maximum aus eurer iPhone-Kamera heraus – und sollte am besten noch vor der Weihnachtszeit installiert werden (Affiliate-Link). Die Entwickler haben uns übrigens bereits verraten, dass in Kürze die langersehnte Video-Pause-Funktion zur Verfügung stehen wird, mit der ihr das lästige und zeitraubende Schneiden von Videos im Nachhinein umgehen könnt.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.