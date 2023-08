Home Sonstiges Amazon kündigt mit „Amazon Big Deal Days“ zweite Rabattschlacht an

Amazon kündigt mit „Amazon Big Deal Days“ zweite Rabattschlacht an

Verfasst von Patrick Bergmann // 15. August 2023 um 20:05 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

War Amazon speziell im ersten Jahr der Coronapandemie 2020 noch einer der großen Gewinner, sah das 2021 schon deutlich anders aus. Der Konzern reagierte und legte im Herbst 2022 ein zweites großes Shopping-Event auf. Das wird sich in diesem Jahr wiederholen.

„Amazon Big Deal Days“ angekündigt

Der eigentliche Prime Day liegt noch gar nicht so lange zurück, die Sonderangebote liefen vor rund 30 Tagen am 11. und 12. Juli. Doch der Wettbewerber ist hart und so kündigt der Versandgigant die nächste große Rabattaktion an. Die hört auf den Namen „Amazon Big Deal Days“ und findet im Oktober statt. Das konkrete Datum steht noch nicht fest, dies soll im Laufe der kommenden Wochen kommuniziert werden. Die Aktion selbst läuft in 19 Ländern an, darunter natürlich in den USA und Deutschland.

Vorher findet das Hardware-Event statt

An dieser Stelle sei noch mal der HInweis gegegben, dass kurz vorher das alljährliche Hardware-Event von Amazon stattfindet. Konkret hat Amazon den 28. September genannt, Apfelpage berichtete. Hier dürften auf jeden Fall neue Kindle-Modelle vorgestellt werden, auch neue Hardware in der Echo-Sparte ist wahrscheinlich. Wer sich dafür interessiert, sollte also das eingangs erwähnte Shopping-Event abwarten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!