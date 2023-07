Home Deals Prime Day 2023: AirPods Pro 2 zum absoluten Bestpreis

Die Prime Days 2023 sind in vollem Gange und wir werden noch einmal einen separaten Deal über Kopfhörer bringen. Wer jedoch auf der Suche nach AirPods ist, der wird hier fündig werden. Amazon bietet die AirPods Pro 2 gerade zum absoluten Bestpreis an.

20% Rabatt auf die AirPods Pro 2

Die AirPods Pro 2 wurden im September festgestellt und in nahezu allen Bereichen verbessert. Die Akkulaufzeit wurde optimiert, der Transparenzmodus verbessert und Hand an den Klang angelegt. Außerdem lässt sich nun auch das Ladecase orten. Dafür hob Apple den Preis jedoch auf 299 Euro an. Aktuell gibt es jedoch satte 20% Rabatt auf die AirPods Pro und ihr bekommt die In-Ears mit ANC zum absoluten Bestpreis von 239,00 Euro

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

