Home Apps Podcasts in iOS 18: Verbesserung in Suche, Navigation und Teilen

Podcasts in iOS 18: Verbesserung in Suche, Navigation und Teilen

Die Podcast App von Apple ist die beliebteste auf dem iPhone. Der große Vorteil gegenüber Spotify ist, dass Apple Musik und Podcasts in getrennten Apps anbietet. Mit iOS 18 verbessert Apple die Anwendung plattformübergreifend weiter.

Wie Apfelpage bereits berichtete, integriert Apple Podcasts ab iOS 18 Kapitel in die Wiedergabeleiste. Kapitel können von Podcastern erstellt werden, um automatisch zu Themen springen zu können. Ähnlich zu der Handhabung auf YouTube werden die Kapitel ab iOS 18 auch in der Wiedergabeleiste angezeigt. So ist eine noch einfachere Navigation möglich.

Bessere Suche und erweitertes Teilen

Eine kleine aber feine Änderung ist uns damals durch die Lappen gegangen, weshalb hier das Follow-Up kommt. Egal, ob auf iOS, iPadOS oder macOS: Die Podcast-App wird einfacher zu durchsuchen. Ab jedem eingetippten Zeichen gibt euch die App bereits Suchvorschläge vor. Bisher geschah das erst nach dem Abschicken des gesamten Suchbegriffs.

Spannend ist ebenfalls, dass ihr nun genaue Stellen eines Podcasts teilen könnt. Statt einer gesamten Folge erlaubt iOS 18 das Teilen eines bestimmten Abschnitts im Share-Sheet.

Nutzt ihr Spotify oder Apples Angebot aus Apple Music und der eigenen Podcast-App? Oder sogar einen ganz anderen Player? Welche Plattform gefällt euch aus welchen Gründen besser? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.