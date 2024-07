Home iPhone Apple Podcasts: Verbesserung unter iOS 18

iOS 18 kommt im Herbst mit einigen spannenden Neuerungen. Auch Apples Systemapps wie Mail, Fotos und Safari bekommen Updates. Heute widmen wir uns der Apple Podcasts App und zeigen, auf welche Neuerung ihr euch freuen könnt.

Die Podcasts-App ist Apples Heimat für Podcasts. Statt eine Ein-App-Lösung wie Spotify, bietet Apple mit Apple Music und Podcasts zwei voneinander getrennte Apps an. Unter iOS 18 kommt ein neues Feature hinzu, welches wir bereits von YouTube kennen.

Podcasts unter iOS 18 integriert Kapitel in Timeline

Gerade bei informativen Podcasts ist die Einteilung einer Sendung in mehrere Kapitel sinnvoll. Das geht bereits länger, mit iOS 18 wird das aber noch intuitiver. Die Progress-Leiste des aktuell Angehörten wird dazu nämlich in Kapitel unterteilt. So könnt ihr schnell von Thema zu Thema springen oder wiederholen, falls euch entsprechende Abschnitte gar nicht oder besonders interessieren.

Damit das funktioniert, müssen die Anbieter aktiv werden. Wenn die Podcaster der manuellen Einteilung nachkommen, werden die Kapitel bei Interaktion mit der Timeline angezeigt.

Nutzt ihr Apple Podcasts oder Spotify? Gefällt euch die Neuerung? Lasst es und gerne in den Kommentaren wissen.

