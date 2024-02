Home iPhone Pläne werden konkreter. Apple entscheidet demnächst über erstes Falt-Produkt

Apple steht offenbar kurz vor der Entscheidung über die Natur seines ersten faltbaren Produkts. Dieses soll dann nicht mehr allzu weit von einer Massenfertigung entfernt sein. Allerdings ist dieses Produkt wohl kein iPhone.

Apple trifft wohl in Kürze eine finale Entscheidung über sein erstes Foldable. Der iPhone-Konzern werde demnächst den Startschuss für die Vorbereitung der Produkteinführung geben, berichtet die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift für Abonnenten. An dem Vorhaben soll man bei Apple für wenigstens fünf Jahre gearbeitet haben, heißt es in Übereinstimmung mit anderen Quellen. Danach sollen zurzeit zumindest zwei faltbare Produkte in aktiver Entwicklung sein.

Erstes faltbares Gerät wird kein iPhone

In den letzten Jahren haben die Klapp-Mechanismen bedeutende Fortschritte gemacht, sodass eine Markteinführung für Apple in Frage kommt, heißt es weiter. Nun hängt es lediglich noch an der Qualität der Panels, die Ansprüche sind hoch und werden aktuell noch nicht erfüllt, auch dies wurde zuvor bereits aus anderer Quelle berichtet.

Apple soll mit LG und Samsung Display zusammenarbeiten, mehrere Abteilungen seien mit der Arbeit an verschiedenen faltbaren Geräten befasst. Allerdings wird das erste Massenprodukt kein iPhone sein.

Man werde etwas wie ein faltbares iPad oder MacBook vorstellen, so der Bericht. Auch diese Prognose war bereits zuvor angestellt worden. Bei möglichen Qualitätsproblemen mit einem faltbaren iPhone wären die erwartbaren Schäden für das Image der Marke viel zu groß.

Aber auch dieses erste Foldabel wird nicht vor 2025 erscheinen, darin stimmen alle Quellen überein. Ein noch späteres Startdatum wäre auch denkbar.

