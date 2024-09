Home Smart Home Philips Hue kündigt Multibridge-Support an

Philips Hue kündigt Multibridge-Support an

Seit Beginn setzt Philips Hue bei seinen smarten Leuchtmitteln auf den Funkstandard Zigbee, wenn auch in unterschiedlichen Ausführungen. Zigbee hat den Vorteil, dass es vergleichsweise stabil läuft. Überschreitet man eine gewisse Anzahl an Komponenten, wird das System träge. Deshalb lassen sich pro Bridge maximal 50 Komponenten anschließen. Wer mehr hat, muss eine zweite, dritte Bridge installieren und hier gibt es nun endlich die langersehnte Verbesserung.

Hue kündigt Multibridge-Support an

Wer zwei oder mehr Bridges hatte, musste die jeweilige Bridge immer manuell auswählen. Dies wird demnächst nicht mehr notwendig sein. Im Rahmen seines Events zur IFA 2024 kündigte Philips Hue an, dass man den Multibridge-Support einführen werde. Der Hersteller verspricht eine aufgeräumte Oberfläche, aus der man direkt auf die jeweilige Bridge ohne Wechsel zugreifen kann. Künftig sollen alle installierten Geräte innerhalb einer Fensteransicht bedienbar sein, ohne dass man zwischen den Gateways wechselt, erklärte Hues Technikchef George Yianni auf einem Medienevent am Rande der IFA. Bis zu zehn Bridges lassen sich laut internen Hue-Tests auf diese Weise stabil zusammenschließen, sagte Yianni. Dabei handele es sich aber um ein „Soft Limit“. Hue zufolge sollen sich dann Leuchtmittel, Schalter von verschiedenen Bridges für eine Automation oder eine Szene zusammenschalten lassen.

Derzeit noch in der Betaphase

Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht: Wer die aktuelle Bridge, erkennbar an der viereckigen Form, sein Eigen nennt, bekommt die Multibridge-Funktion kostenfrei via Softwareupdate ausgeliefert. Die schlechte Nachricht, derzeit läuft dieses Feature intern noch in der Betaphase. Philips Hue plant, das Update bis zum Ende des Jahres auszurollen. Allerdings war Ähnliches auch schon bei Matter zu hören und hier dauerte es bis in das nächste Frühjahr.

