Home Apple Per AirDrop und Time Machine: Ex-Apple-Entwickler stehlen M1-Geheimnisse und werden verklagt

Apple zieht gegen einige ehemalige Mitarbeiter vor Gericht, auch ein Startup wird von Apple verklagt. Die Ex-Angestellten sollen Chipgeheimnisse zu ihrem neuen Arbeitgeber mitgenommen haben. Immerhin: Sie nutzten für ihren Diebstahl Apple-Dienste.

Apple geht gerichtlich gegen einen Diebstahl geistigen Eigentums vor: Das Unternehmen hat vor einem kalifornischen Bundesgericht Klage gegen das Startup Rivos eingereicht. Was diese Firma entwickelt, ist nicht bekannt, doch Rivos hat zuletzt großes Interesse an Chipexperten gezeigt.

Apple-Experten nahmen M1-Geheimnisse in Time Machine-Backups mit

Die beiden Mitarbeiter Bhasi Kaithamana und Wen Shih-Chieh haben Gigabytes an geheimen Entwicklungsdaten mitgenommen, als sie Apple verließen und wenig später bei Rivos anheuerten, wie Agenturen berichten. Sie taten dabei viel, um ihre Spuren zu verwischen, so setzten sie etwa regelmäßig ihre Arbeitsplatzrechner zurück. Dennoch fielen die Aktivitäten irgendwann auf, denn Apple überwacht die Handlungen seiner Mitarbeiter fast lückenlos.

Die beiden Langfinger gehörten lange Jahre zu Apples Chipentwicklungsteam, sie nahmen unter anderem Details zum A14-Chip sowie dem M1 mit, der aktuell in allen neuen Mac-Modellen steckt. Auch Details zu bislang noch unveröffentlichten Prozessoren sollen sie entwendet haben. Hierbei nutzten sie unter anderem Google Drive-Ordner, setzten aber auch auf Apple-Dienste. So flossen Daten per AirDrop ab, einer der Diebe nahm ein komplettes Time Machine-Backup seines Arbeitsplatzes mit. Insgesamt stehen mehr als 40 Personen unter Anklage.

Rivos scheint es gezielt auf Apple-Ingenieure abgesehen zu haben, diese wurden besonders umworben. Was das Unternehmen mit den Daten zu Apples Chips am Ende anfangen kann, bleibt abzuwarten.

-----

