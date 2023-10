Home Deals pCloud feiert Tag der Deutschen Einheit: Sichere Cloud ohne Abo mit bis zu 53% Rabatt

pCloud feiert Tag der Deutschen Einheit: Sichere Cloud ohne Abo mit bis zu 53% Rabatt

2. Oktober 2023

Die maximal sichere Cloud von pCloud ist neben dem Abo-Modell auch als Lifetime-Lizenz erhältlich. Noch bis zum 7.10. könnt ihr euch exklusive Rabatte von bis zu 53% auf die Pläne des Schweizer Cloud-Anbieters sichern.

In unserem digitalen Zeitalter brauchen wir einen Ort, an dem wir alle unsere Dateien, Fotos und wichtigen Arbeitsdokumente sicher abgespeichert und zu jeder Zeit abrufbar wissen wollen. An dieser Stelle kommt der Cloud-Speicher ins Spiel. Er bietet euch eine bequeme und geschützte Möglichkeit, eure Dateien zu speichern und von überall aus darauf zuzugreifen. Einige von euch werden vom Unternehmen pCloud bestimmt schon mal gehört haben, wir haben bereits über ihn berichtet. Der Schweizer Anbieter hebt sich nicht nur durch die Möglichkeit der Einmalzahlung gekonnt von seiner Konkurrenz ab.

=> Lebenslanger Cloud-Speicher von pCloud: Aktuell bis zu 53 % günstiger

Wer ist pCloud nochmal?

Wenn es um Cloud-Speicher geht, sind Sicherheit und Privatsphäre von größter Bedeutung. Und aus Erfahrung lernt man: pCloud blickt mittlerweile auf eine erfolgreiche Unternehmensgeschichte von 10 Jahren sowie 19 Millionen Benutzern zurück.

Das Unternehmen ist in der Schweiz ansässig, welche für seine strengen Datenschutzgesetze bekannt ist. Die ISO-zertifizierten Rechenzentren von pCloud sind in Texas und Luxemburg. Die Daten von Nutzern aus der EU werden jedoch standardmäßig in Luxemburg gespeichert. Seine Server betreibt pCloud selbst und hat dadurch die Möglichkeit, die Server weitaus intensiveren und transparenteren Kontrollen zu unterziehen, als es in gemieteter Umgebung möglich wäre. So wird euch größtmögliche Sicherheit garantiert. Und sollte doch mal ein Server ausfallen, springen andere Server an verschiedenen Standorten ein, da pCloud eure Daten redundant und in fünffacher Ausführung speichert.

Sicher ist sicher

Um euren Daten den absoluten Schutz zu gewährleisten, setzt pCloud auf AES mit der größtmöglichen Schlüssellänge von 265 Bit, einen TLS/SSL-Kanalschutz sowie diverse Algorithmen. Wenn euch dennoch nach noch mehr Sicherheit sein sollte, könnte pCloud Encryption einen genaueren Blick für euch Wert sein. Das Add-on erstellt quasi eine weitere Sicherheitsebene, in der ihr einen separaten Ordner machen und ihn mit einem Passwort versehen könnt, das nur ihr selbst kennt. Nicht mal pCloud hat Zugriff auf eure Daten.

Auch die Erweiterung pCloud Encryption erhaltet ihr zum Unity Day 2023 zu einem vergünstigten Preis. Hier zahlt ihr einmalig nur 115 Euro statt 229 Euro, was euch eine Ersparnis von 50 Prozent sichert. Und das ganze ohne versteckte Zusatzkosten.

Einmalzahlung statt Abo

Bei pCloud bekommt ihr die maximale Flexibilität und werdet lästige, monatliche Abo-Kosten los. Ihr könnt euch zwischen einer wiederkehrenden oder einer einmaligen Zahlungsweise entscheiden. Der Anbieter stellt euch bei einmaliger Zahlung drei verschiedene Speicher-Größen zur Auswahl: den Premium Plan mit 500 GB, Premium Plus mit 2 TB und den Custom Plan mit 10 TB Speicher.

Mit dem 10 TB Speicher könnt ihr beispielsweise ganze Backups von bestehenden Clouds oder gesamten Computer-Festplatten erstellen. Auch eure Videos in HD finden hier ihren perfekten, sicheren Speicherort.

Weitere Funktionen von pCloud im Überblick

Neben seinen Sicherheits-Features bringt der Speicher von pCloud weitere hilfreiche Funktionen mit:

ein ausführliches Web-Interface sowie Apps für iOS, Android, macOS, Linux und Windows; sogar Erweiterungen für euren Browser

Automatische Synchronisierung all eurer Geräte

unbegrenzte Dateigröße und Geschwindigkeit beim Upload sowie Download eurer Dateien

Link-Sharing inkl. Traffic-Messung . Hier könnt ihr bspw. sehen, wie oft ein Inhalt angeschaut wurde

intelligente Suchen um bestimmte Inhalte oder Dateien innerhalb von Sekunden zu finden sowie Filtern nach Datei-Format

Backups von gesamten Computer-Festplatten, Dropbox, OneDrive, Google Drive, Facebook, Google Photos

Papierkorb und bis zu 30 tägige Rewind-Funktion für ausgiebige Datenwiederherstellung

eingebaute Video- und Audio-Player, Video-Streaming, Foto-Viewer

pCloud Unity Day 2023: Spart euch bis zu 53 % auf eure Lifetime Cloud

Nutzt eure Chance und macht Schluss mit lästigen Abos! Anlässlich des Unity Days könnt ihr nun bis zum 7.10.23 kräftig sparen und euch mit der Cloud eurer Bedürfnisse ausstatten. Die lebenslangen Cloud-Speicher erhaltet ihr momentan stark reduziert:

Premium Plan mit 500 GB für 139 Euro statt 299 Euro (53% Rabatt)

2TB für 279 Euro statt 599 Euro (53% Rabatt)

Custom Plan mit 10 TB für 890 Euro statt 1750 Euro (49% Rabatt)

=> Lebenslanger Cloud-Speicher von pCloud: Aktuell bis zu 53 % günstiger

