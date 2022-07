Home Gerüchte Patent: Wird die Apple-Brille mit Touch-Handschuhen und Ring gesteuert?

Patent: Wird die Apple-Brille mit Touch-Handschuhen und Ring gesteuert?

Apples Brille setzt wohl auf verschiedene Eingabemethoden. Neben Blicksteuerung und Bewegungsgesten spielen offenbar auch Handschuhe eine Rolle in Apples Plänen, das Unternehmen hat zumindest verschiedene entsprechende Zubehörartikel patentieren lassen.

Noch ist Apples erste Mixed Reality-Brille nur Gegenstand zahlreicher Spekulationen, das gilt auch für die Steuerung und das Interface. Wie werden wir das Headset bedienen?

Erwartet werden Features wie eine Gesten- oder gar Augensteuerung, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Doch auch andere Eingabewege könnten zur Anwendung kommen, das zeigen Patente, die von Apple eingereicht worden sind und über die Branchenbeobachter zuletzt berichtet haben.

Wird die Brille per Handschuh bedient?

Diese beschreiben relativ klar verständlich eine Bedienung mittels Touch-sensitiver Handschuhe, die eine Eingabe per Hautkontakt zulassen. Mit den Handschuhen soll der Nutzer in der Lage sein, Text auszuwählen und zu markieren, in Dokumenten zu blättern und Objekte anzuklicken. Auch die Nutzung eines oder mehrerer Apple Watch-ähnlicher Wearables wird in den Patenten beschrieben.

Schließlich hat man wohl auch die Idee in Betracht gezogen, einen Ring als Steuerungstool für das Mixed Reality-Headset in Verbindung mit den Handschuhen zu nutzen. Mit ihm könnte der Nutzer Apps aufrufen sowie Anrufe tätigen oder entgegennehmen. Allerdings ist vollkommen unklar, ob und in welchem Umfang diese Gadgets auch erscheinen werden, da Apple stets viele Konzepte patentieren lässt. Apple könnte seine erste VR-Brille Anfang kommenden Jahres auf den Markt bringen. In einer früheren Meldung hatten wir über mögliche Spezifikationen der Brille wie den Prozessor und das Betriebssystem berichtet, das Apple zur Anwendung bringen könnte.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!