Paramount+: Kostet 7,99 Euro pro Monat und ab Dezember geht es los

Der Markt der Videostreamingdienste bläht sich immer weiter auf: Netflix, Prime Video, Disney+ und Apple TV+ müssen sich ab Dezember auf einen neuen Wettbewerber einstellen. Dann wird nämlich Paramount+ verfügbar sein, wir haben die Details dazu.

Paramount+ startet ab dem 08. Dezember

Der Streamingdienst des Filmstudios ist bereits in einigen europäischen Ländern wie Italien verfügbar. Ab Dezember lässt sich der Dienst auch in Deutschland abonnieren. Konkret geht es ab dem 08. Dezember los, zum Start ist unter anderem der Blockbuster „Top Gun: Maverick“ verfügbar. Dafür wird der Dienst auch die notwendigen Apps für iPhone, iPad und die Apple TV sowie alle gängigen Smart TV-Plattformen bereitstellen. Ob es auch eine App für den Mac gibt, ist indes unklar. Zum Start dürfte es hier nur über den Web-Browser gehen.

Preise

Zum Start wird der Dienst monatlich 7,99 Euro kosten, das Jahresabo soll 79,99€. Dabei sollen alle Inhalte in 4k verfügbar sein. Nur zur Erinnerung: Netflix in 4k kostet monatlich 17,99 Euro. Wer Kunde von Sky ist, kann den Dienst kostenfrei abonnieren. Vorausgesetzt, der Kunde hat das optionale Paket Sky Cinema-Paket gebucht. Wer noch unentschlossen ist, der sollte noch dies wissen. Alle neuen Blockbuster sind bereits 45 Tage nach dem Kinostart auf dem neuen Dienst Paramount+ verfügbar. Ob die Kinobetreiber darüber so glücklich sind, ist indes eine gänzlich andere Frage.

