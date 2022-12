Home Featured Paramount+ in Deutschland ausprobiert: Mit viel Luft nach oben

Wer keine Lust auf die bucklige Verwandtschaft am Heiligabend hat, kann sich über einen weiteren Streamingdienst freuen: Seit vergangener Woche ist Paramount+ auch in Deutschland verfügbar. Wir wollten nicht einfach nur diese Meldung herausgeben, wir haben uns den Dienst auch über das Wochenende angeschaut, um euch einen Überblick zu geben.

Paramount+ nun in Deutschland verfügbar

Zunächst das Offensichtliche: Paramount+ ist seit dem 08. Dezember auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar und bietet die bekannten Marken wie SHOWTIME, Paramount Pictures, Comedy Central, Nickelodeon und CBS an. Dafür gibt es jeweils einen Bereich in der App, die für iPhone, iPad, und die Apple TV sowie diverse Smart TV-Plattformen verfügbar ist. Der Dienst bietet Profile für mehrere Benutzer an, darunter auch solche speziell für Kinder mit PIN-Sicherung, die dann nur altersgerechte Inhalte sehen. Hier kann man zwischen zwei Stufen auswählen. Zu den Highlights zählt der Dienst unter anderem diese Inhalte:

JACKASS FOREVER

Die STAR TREK-Reihe

Die TRANSFORMERS- Reihe

Die Mystery-Serie YELLOWJACKETS

Die Drama-Serie GOOD WIFE

Die neue Sci-Fi-Serie „Halo“

Top Gun: Maverick

Preise

Preislich sortiert man sich auf den ersten Blick im Mittelfeld ein. Die monatliche Gebühr liegt bei 7,99 Euro, das Jahrespaket gibt es zum Start für 59,90 Euro. Ab dem zweiten Jahr erhöht sich das Jahresabo auf 79,99 Euro. Damit liegt man zwischen Apple TV+ und Disney+. Als Probezeitraum werden 7 Tage gewährt. Doch der Teufel steckt im Detail und darauf kommen wir nun im Ersteindruck.

Unsere Erfahrungen

Wir haben uns das Wochenende etwas intensiver mit dem neuen Streamingdienst befasst und wir sind, so viel können wir verraten, etwas zwiegespalten. Zunächst zur Optik, die orientiert sich direkt an Disney+. Da betrifft den kompletten Aufbau der App mit den einzelnen Reiter, die Auswahl der Profile sowie das Menü am unteren Bildschirmrand. Das wirkt doch recht lieblos. Dies setzt sich leider auch bei den Inhalten fort, wie man bei der Filmreihe „Scream“ sehen kann, hier fehlt beispielsweise der vierte Teil. Auch bei Navy:CIS Los Angeles gibt es unerklärliche Lücken. Insgesamt wirkt die Zusammenstellung und Hervorhebung der Inhalte ebenfalls recht lieblos. Uns gefiel beispielsweise „Navy CIS: Hawai“ ganz gut, was wir nur per Zufall fanden. Auch die in den USA beliebte Serie „Bull“, die hier bei Sat1 respektable Quoten erreichen konnte, ist recht versteckt. Dafür ist der Film „Top Gun: Maverick“ geradezu omnipräsent, obwohl erst am 22. Dezember verfügbar.

Doch den dürften aktuell die wenigsten Kunden anschauen wollen, Grund ist die Qualität: Paramount liefert nämlich nur Full HD aus, zudem gibt es oft nur Stereoton. Beides ist zwar in einer guten Qualität und für das iPad oder das iPhone mehr als ausreichend. Doch auf der Apple TV im heimischen Wohnzimmer dürfte so kaum Heimkinofeeling aufkommen. Ein kurzes Antesten bestätigte diese Vermutung: Bis das Bild ruckelfrei läuft, dauert es rund 35 Sekunden und der Qualitätsverlust ist sichtbar. Dem Stereoton fehlt es mit entsprechender Soundbar bzw. Heimkinosystemen an Volumen und Bühne – Effekte kommen nicht gut zur Geltung. Aus unserer Sicht ist das maximal unverständlich, denn Paramount hatte für den Start des eigenen Streamingdienstes fast ein Jahr lang Zeit. Außerdem kann man nur auf zwei Geräten gleichzeitig streamen, was ebenfalls dürftig ist.

Es ist noch ein langer Weg

Ganz so kritisch wie der eine oder andere Kollege sind wir nicht, uns gefällt Paramount+ durchaus. Die verfügbaren Inhalte garantieren aus unserer Sicht kurzweilige Unterhaltung, was vor allem an den Serien liegt. Navy CIS, Bull, The Good Wife und Co. verfügen über ausreichend viele Staffeln, um ohne Probleme Bingewatching betreiben zu können. Doch das Fehlen von 4k, Dolby Vision sowie Dolby Atmos sind für einen Start in 2022 inakzeptabel. Paramount+ muss hier dringend nachbessern, wenn man mittelfristig Erfolg haben will.

