Original-AirPods Pro bekommen adaptiven Transparenzmodus der neuen Version per Update

Die originalen AirPods Pro erhalten ein Feature der neuen Generation nachträglich per Update: Der adaptive Transparenzmodus wird auf den Ohrhörern der ersten Generation noch nachgerüstet, dabei ist allerdings noch unklar, wie das Feature umgesetzt wird.

Die neuen AirPods Pro kommen nicht nur mit besserem Klang und ANC, der Transparenzmodus wurde ebenfalls erweitert. Er ist jetzt, wie bei vielen anderen TWS, adaptiv, was bedeutet, die Transparenz passt sich der Umgebungslautstärke an. Diese Spielart eines Transparenzmodus kann nützlich sein, zahlreiche Kopfhörer beherrschen sie bereits mehr oder weniger gut.

Die AirPods Pro 1 bekommen ein neues Feature

Nun hat Apple offenbar vor, diese adaptive Transparenz auch auf die AirPods Pro der ersten Generation zu bringen. Nutzer auf Reddit berichten, dass ihnen eine neue Anpassung des Transparenzmodus in den Kopfhörereinstellungen angezeigt wird.

Dies testet Apple aktuell in iOS 16.1 Beta 3, allerdings muss der Nutzer auch die AirPods-Beta-Software nutzen, deren Installation ist nicht ganz intuitiv und erfordert einen Ausflug an den Mac und dort in Xcode.

Das neue Feature läuft unter der Beta-Buildversion 5A304A. Allerdings bleibt offen, wie die Funktion umgesetzt wird: In den neuen AirPods Pro sorgt der neue H2-Chip für diesen Effekt. Der Praxisalltag wird zeigen müssen, wie gut das Update funktioniert. iOS 16.1 wird in einigen Wochen in einer finalen Version erscheinen, wann das neue Feature auf die Original-AirPods Pro gelangen wird, ist nicht klar.

