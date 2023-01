Home Apple Offiziell: Apple stellt neues MacBook Pro mit M2 Pro/Max, schnellerem WLAN und 8K-HDMI vor

Apple hat gerade eben sein neues MacBook Pro vorgestellt. Es kommt wie erwartet mit dem neuen M2 Pro respektive M2 Max-Chip. Weitere Neuerungen beinhalten Wi-Fi 6e und die Unterstützung von 8K-HDMI.

Es ist offiziell: Apple hat sein neues MacBook Pro vorgestellt. Aktualisiert wurden die Modelle mit 14 und 16 Zoll, wie es bereits erwartet worden war. Die neuen Modelle kommen mit dem neuen M2 Pro beziehungsweise optional dem M2 Max-Chip.

Der M2 Pro kommt mit bis zu 12 CPU-Kernen und kann bis zu 19 GPU-Kerne besitzen.

Apple spricht von bis zu 20% mehr Performance als beim M1 Pro.

Bemerkenswert: Wer den M2 Pro wählt, kann offenbar weiterhin nur maximal 32 GB RAM nutzen.

Die bis zu 19 GPU-Kerne des M2 Pro sollen eine um bis zu 30% höhere Grafikleistung bieten, so Apple. Die Neural Engine soll ein Plus von 40% in der Performance bieten.

Neuerungen im MacBook Pro 2023

Das neue MacBook Pro unterstützt erstmals am Mac Wi-Fi 6e, es soll doppelt so schnell wie der Vorgängerstandard sein. Eine weitere Neuerung ist HDMI, das erstmals 8K-Displays unterstützt.

Die Batterielaufzeit wurde auf bis zu 22 Stunden verlängert.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Modelle können ab heute bei Apple vorbestellt werden. Die Auslieferung startet am Dienstag, den 24. januar, ebenso wie der Verkauf im Store.

Der Einstiegspreis für das neue MacBook Pro 14 Zoll mit M2 Pro liegt bei 2.399 Euro.

Wenn es das neue MacBook Pro 16 Zoll sein soll, muss der Kunde schon satte 2.999 Eur auf den Tisch legen.

