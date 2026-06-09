watchOS 27: Kleines Update bringt Apple Intelligence, neue Geste und App-Ansicht

Am Montagabend hat Apple die WWDC 2026 eingeläutet und uns mit News zu Apple Intelligence und Siri AI zugeschüttet. Etwas untergangen ist dabei watchOS 27. Die nächste Hauptversion ist ein kleines Update, das hier ist neu:

Gitter-Ansicht sortiert App automatisch

Eine neue Gitter-Ansicht, bestehend aus sechs Apps, aktualisiert sich nun automatisch anhand von Uhrzeit, Standort und weiteren Faktoren. Unten gibt es einen Button für die vollständige App-Ansicht, wie wir sie von watchOS 26 und früher kennen. Die Grundlage für diese Funktion bietet der erstmalige Apple Intelligence-Support. Auch Siri auf der Apple Watch greift auf die neue AI-Architektur zu.

Smart Stapel werden smarter und unterstützen neue Geste

Die unter dem Ziffernblatt angeordneten Widgets im Smart Stapel werden intelligenter sortiert und lassen sich von der neuen Fingertipp-Geste auswählen. Schon jetzt sorgt ein doppeltes Tippen von Zeigefinger auf Daumen dafür, dass ihr durch die Widgets scrollen könnt. Ein einfaches Zusammentippen wählt unter watchOS 27 das aktuelle Widget aus und öffnet die App dahinter.

Neue Widgets

Bei der Gelegenheit führt Apple neue Widgets ein. Dazu gehören laut MacRumors:

Geburtstags-Erinnerungen für nahestehende Kontakte

Geparkte Autos in Apple Karten

Anpassungen von Weckern vor ausgewählten Feiertagen

Guthaben-Abfrage von Fahrkarten

Apple Wallet speichert eigene Eintrittskarten

Analoge Mitgliedschaftskarten etwa für das lokale Fitnessstudio lassen sich nun in Apple Wallet abspeichern, sofern sie über einen QR-Code verfügen. Entsprechende Widgets sorgen für schnellen Zugriff.

Neue Sport- und Gesundheitsfunktionen

Die Apple Watch ist zwar eine Smartwatch, doch der Fokus auf Sport und Gesundheit wird von Jahr zu Jahr größer. Unter watchOS 27 verbesserte Apple die folgenden Funktionen:

Workout Buddy-Verbesserungen: Neue datenbasierte Motivationsfunktionen, Fortschrittsberichte und Unterstützung für Spanisch. Die in Deutschland immer noch nicht verfügbare Funktion setzt künftig kein Mittragen des iPhones mehr voraus.

Verbesserte Distanzmessung: Genauere Distanzmessung beim Laufen und Gehen in Innenräumen in watchOS 27 dank verbesserter Bewegungserkennungsalgorithmen.

Verbesserte Schlafüberwachung und Schrittzählung: Genauere Schlafüberwachung und Synchronisierung der in der Health-App gezählten Schritte mit der Fitness-App.

Re-Desing des Re-Designs

Auch unter watchOS 27 arbeitet Apple an Liquid Glass. Die neue, plattformübergreifende Designsprache aus dem vergangenen Jahr hat viel Kritik eingesteckt und wird unter iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 und eben auch watchOS 27 angepasst. Zum einen betrifft das die Lesbarkeit sowie Kontraste, einen Transparenz-Slider gibt es wohl nicht.

„Wo ist?“: Aus drei Apps wird eine

„Wo ist?“ wurde komplett überarbeitet und präsentiert sich nun mit einem stärker kartenorientierten Layout. Die Apps „Geräte suchen“, „Personen suchen“ und „Gegenstände suchen“ werden in einer einzigen, einheitlichen Ansicht zusammengeführt. Die neue Funktion „Anrufkontext“ kann während eines Telefonats mit einem Unternehmen proaktiv relevante Informationen aus anderen Apps anzeigen, beispielsweise einen Bestätigungscode aus der E-Mail, wenn ein Nutzer eine Fluggesellschaft anruft.

Performance-Update und Sonstiges

Zu den weiteren Verbesserungen gehören ein schnellerer Start der Musikwiedergabe, ein schnelleres Öffnen von App-Erweiterungen, eine verbesserte WLAN-Verbindung, eine effizientere Wassererkennung, eine höhere Akkulaufzeit dank Optimierungsvorschlägen, die Unterstützung des Gastschlüssels sowie die Möglichkeit, Kartenguthaben in der Wallet-App einzusehen. Auch die Benutzeroberfläche der Einstellungen in der Apple Watch-App auf dem iPhone wurde überarbeitet.

Große Einschnitte bei Kompatibilität

Etwas enttäuschend ließt sich die Liste der unterstützten Geräte. Während watchOS 26 noch von der Apple Watch Series 6 und neuer kompatibel war, braucht es für watchOS mindestens die Apple Watch Series 9, SE 3 oder Ultra 2. Die Apple Watch Ultra, die im September 2022 auf den Markt kam und 999 Euro kostete, bekommt demnach nach nur vier Jahren keine aktuellen Features mehr.