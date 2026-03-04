Studio Display: Kein Intel, 120 Hz-Einschränkung und Umweltverpackung

Apple hat gestern neue Bildschirme vorgestellt. Neben einem Nachfolger für das Studio Display ersetzt das Studio Display XDR das bisherige und nun eingestellte Flaggschiff Pro Display XDR. Für Nutzer älterer Macs ergeben sich Kompatiblitätsprobleme.

Auf neue Apple-Bildschirme haben wir lange gewartet, gestern war es endlich so weit. Doch nicht alle Funktionen sind mit allen Macs kompatibel. So unterstützen etwa nur Macs mit Apple Silicon das neue Studio Display XDR. Intel-Macs funktionieren mit dem neuen High End Bildschirm nicht.

120 Hz nur bei ausreichend Power – umweltschonende Verpackung

Eine weitere Einschränkung gibt es bezüglich der Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Die dynamische Frequenz des Studio Display XDR wird nur von Macs mit hochgetakteten Prozessoren dargestellt. Die Ausführungen M1, M1 Pro, M1 Ultra, M2 und M3 beschränkt Apple auf maximal 60 Hz. Für einen verbesserten Umweltschutz hat Apple die Verpackung angepasst. Diese lässt sich nach Geräte-Entnahme nun so zusammenfalten, dass sie problemlos in eine Altpapiertonne passen soll.

Was haltet ihr von den neuen Displays? Ist Apple ein gelungenes Update geglückt oder seht ihr die Neuerungen wie unsere Hosts in ihrer aktuellen Apfelplausch-Sonderausgabe? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.