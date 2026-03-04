Home » Apfelplausch » Das neue Basis-MacBook – Apfelplausch #432 Neo

4. März 2026

Fabian Schwarzenbach

Das neue Basis-MacBook – Apfelplausch #432 Neo

Apple stellt das MacBook Neo vor, Marco und Fabian teilen ihre ersten Eindrücke. Viel Spaß!

Der Apfelplausch hat nun eigenen Merch. Schaut gerne mal vorbei, mit einem Kauf unterstützt ihr unserer Arbeit. Vielen Dank für eure Treue!

Apfelplausch hören

Apfelplausch unterstützen

Als Hörerpost im Plausch sein?

…dann schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen an folgende Adressen:

Weitere Artikel

QuickWin Casino Erfahrungen

Offiziell: Apple stellt das MacBook Neo vor

IKEA listet zwei Steckdosen mit Matter ein – Marktstart dürfte kurz bevorstehen

2 Gedanken zu „Das neue Basis-MacBook – Apfelplausch #432 Neo“

Schreibe einen Kommentar