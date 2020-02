Nur noch bis morgen: Apple Watch Series 5 kaufen und 40 Euro sparen bei Amex

Aktuell erhaltet ihr noch 40 Euro Rabatt beim Kauf einer neuen Apple Watch Series 5, sofern ihr sie mit eurer American Express-Karte bezahlt. Zuvor muss das entsprechende Angebot aktiviert werden, das ist schnell in der Amex-App erledigt.

Kurzentschlossene Kunden können noch bis morgen ein wenig sparen, wenn sie eine neue Apple Watch Series 5 kaufen wollen. Auf die Smartwatch der aktuellen Apple Watch-Generation erhalten Kunden von American Express derzeit noch einen Rabatt in Höhe von 40 Euro. Das Angebot gilt noch bis morgen.

So funktioniert es

Um von dem Angebot zu profitieren, müsst ihr zunächst eure American Express-Karte für die Aktion registrieren. Das könnt ihr ganz einfach und bequem mit der Amex-App tun, die im App Store zur Verfügung steht.

Um das Angebot zu aktivieren, öffnet ihr eure Amex-App, loggt euch in euer Kartenkonto ein und wählt unten in der Leiste die Offers aus. Dort wählt ihr das Angebot zur Apple Watch Series 5 aus. Anschließend könnt ihr das Angebot direkt aus der App heraus aktivieren. Es gilt nur online und im Apple Store ab einem Einkaufswert ab 449 Euro. Um die 40 Euro Rabatt zu erhalten, müsst ihr euren Einkauf natürlich mit eurer American Express-Karte bezahlen.

Der Rabatt wird euch im Anschluss auf eurem Kartenkonto gutgeschrieben, dies passiert in der Regel innerhalb weniger Werktage.

Hinweis

Durch diesen Beitrag erhalten wir keine Provision, es ist ein Tipp des Autors.

