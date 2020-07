Noch kurz notiert: Prime Video rollt Nutzerprofile aus

Abseits der exklusiven Inhalte haben die verschiedenen Anbieter von Streamingdiensten nur relativ geringe Möglichkeiten, ihren Dienst attraktiver als der Wettbewerber zu gestalten. Eine wesentliche Möglichkeit ist dabei der Bedienkomfort. Je komfortabler die Steuerung, desto mehr Zeit verbringen Kunden hier. Und genau hier geriet Prime Video zuletzt etwas ins Hintertreffen – bis jetzt.

Nutzerprofile werden freigeschaltet

Passend zum Freitag an diesem Wochenende begann Prime Video damit, eine langersehnte Funktion freizuschalten. Die Rede ist von sogenannten Nutzerprofilen, auf die man bei Amazon bisher vergeblich warten musste. Warum man hinsichtlich dieser Funktion solange hinter Netflix, Diyney+ oder Apple TV+ verblieb, ist indes nicht geklärt.

Nun auf Höhe der Zeit

Mit den nun freigeschalteten Nutzerprofilen zieht Prime Video vom Funktionsumfang mit den Wettbewerbern gleich. Das bedeutet, dass der Inhaber des Accounts bis zu fünf weitere Profile für Frau, Kinder und die Schwiegermama anlegen kann. Unklar ist hingegen, welche Maßnahmen Amazon nun gegen das Teilen von Accounts implementiert hat, eines der größten Probleme von Netflix.

Obgleich die Funktion schon vor zwei Tagen von Amazon ausgerollt wurde, hält sich die Anzahl der Kunden, die nun auf dieses Feature zugreifen können, in Grenzen. Auch bei mir hat sich da in dieser Hinsicht noch nichts getan. Es ist also davon auszugehen, dass Amazon Deutschland diese Funktion nach und nach ausrollen wird. Deshalb solltet ihr also etwas Geduld haben, wenn ihr darauf noch nicht zugreifen könnt – dies sollte in den nächsten Tagen möglich sein.

