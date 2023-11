Home Gerüchte Neues iPhone SE: Im iPhone 14-Design und mit 48 MP-Kamera

Apple hat das iPhone SE angeblich noch nicht aufgegeben. Ein neues Modell soll endlich ein zeitgemäßeres Design bringen. Das wäre auch nötig, um das nahezu scheintote Budget-Modell wieder zu beleben.

Das iPhone SE hatte lange seine treuen Fans, doch die wurden mit dem jüngsten Update vom letzten Jahr final enttäuscht: Kein neues Design, überhaupt keine nennenswerten Neuerungen mit Ausnahme eines neuen Prozessors. In der Folge brachen die Verkaufszahlen ein und das Modell verlor massiv an Bedeutung. Immer wieder wurde über einen Nachfolger spekuliert, doch letzte Annahmen gingen davon aus, dass sich Apple von dem Formfaktor verabschieden wolle.

Ein neues iPhone SE soll im iPhone 14-Design kommen

Nun lebt die Hoffnung auf ein neues iPhone SE wieder ein wenig auf. Die Seite MacRumors stützt sich auf eigene Quellen und erklärt, Apple entwickle aktuell ein neues iPhone SE 4. Dieses Modell werde mit der internen Bezeichnung D59 und dem internen Codenamen „Ghost“ entwickelt, heißt es weiter.

Apple wolle für dieses neue iPhone SE das Design des iPhone 14 in der Basisversion nutzen, so die Quelle, das würde bedeuten: Aktuellere Gestaltung, größeres Display. Tatsächlich sollen die Abmessungen mit dem iPhone 14 identisch sein. Auch werde Apple endlich auf Face ID statt des Fingerabdrucklesers setzen, so MacRumors.

48 MP-Kamera fürs iPhone SE

Das iPhone SE 4 soll mit einer einzelnen, jedoch 48 Megapixel auflösenden Kamera ausgestattet werden, die unter dem internen Namen Portland entwickelt werden soll. Das Gewicht sinkt um sechs Gramm im Vergleich zum iPhone 14 auf 165 Gramm.

Unklar ist, wann dieses neue iPhone SE vorgestellt werden wird und welche Preisvorstellungen Apple hat, mit dem recht günstigen Budget-iPhone dürfte es allerdings so oder so vorbei sein.

