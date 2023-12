Home Deals Neuer Audible-Deal: Zwei Monate kostenfrei abstauben – auch für Rückkehrer

Auch an trockenen Wintertagen, in der kalten Jahreszeit gibt es nichts Schöneres, als mit einem heißen Kakao gemütlich auf der Couch zu sitzen – und einem spannenden Hörbuch zu lauschen. Da trifft es sich gut, dass es aktuell ein neues Angebot von Audible gibt.

Zwei Monate Audible kostenfrei

Der Hörbuch-Dienst im Besitz von Amazon legt aktuell kurz nach dem Black Friday eine neue Aktion auf: So werden aktuell zwei Monate Audible kostenfrei angeboten und der Dienst stockt hier noch etwas auf – im ersten Monat können zwei Hörbücher kostenfrei geladen werden, im zweiten Monat gibt es dann ein Hörbuch gratis dazu. Ihr kommt in der Aktion somit auf insgesamt drei kostenfreie Hörbücher.

Augenscheinlich auch für alte Bestandskunden

Im Gegensatz zu den letzten Aktionen scheint Audible dieses Mal ein herz für alte Bestandskunden und somit Rückkehrer zu haben. So erreichten uns Zuschriften von Lesern, die das Angebot als ehemaliger Kunde einlösen konnten. Wie immer gilt hier jedoch: Ob auch ihr von der Aktion profitieren könnt, muss im Selbstversuch ausprobiert werden. Amazon behandelt seine Nutzer, was die Berechtigung für die Teilnahme an Aktionsangeboten angeht, sehr unterschiedlich. Hier scheinen in der Vergangenheit in Anspruch genommene Gratiszeiträume ebenso mitzuspielen, wie die Dauer der letzten Mitgliedschaft und der Abstand zur letzten Kündigung.

Vergesst bitte nicht, rechtzeitig zu kündigen. Nach Ablauf der drei Monate kostet Audible nämlich 9,95 Euro

