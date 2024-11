Home Betriebssystem Neue Software für AirPods 4 und AirPods Pro 2

Neue Software für AirPods 4 und AirPods Pro 2

Neben zahlreichen Beta-Versionen hat Apple gestern auch neue Software für AirPods veröffentlicht. Betroffen sind die neuen AirPods 4 sowie die zweite Generation der AirPods Pro. Nennenswerte Neuerungen gibt es nicht.

Wie üblich, beschreibt Apple das Update mit den Worten „Bug fixes and other improvements“. Die neue Version erkennt ihr an den Buildnummern 7B20 für die AirPods 4 und 7B21 für die AirPods Pro 2.

Keine nennenswerten Änderungen gefunden

Das Update beseitigt Bugs und verbessert die Nutzererfahrung. Andere Neuerungen listet Apple nicht. Neben der AirPods-Software brachte Apple gestern Abend neue Betas für Entwickler mit iOS 18.2 iPadOs 18.2 macOS 15.2, tvOS 18.2 und watchOS 11.2. Wie wir heute bereits berichteten, gab es bei der Ausspielung der Uhren-Software Probleme. Apple hat diese behoben und die Software erneut ausgespielt.

