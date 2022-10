Home Daybreak Apple Neue Betas für Entwickler | Erfolg der Apple Watch | Lufthansa will keine AirTags – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute berichten wir euch über die neuen Betas, die für Entwickler erschienen sind, den Erfolg der Apple Watch, sowie dem Verbot der Lufthansa, was AirTags angeht.

Neue Entwickler-Betas veröffentlicht

Apple hat heute neue Versionen der aktuell laufenden Betas für Entwickler veröffentlicht. Diese Updates sollen vermutlich Ende Oktober mit dem neuen macOS Ventura für alle veröffentlich werden. Eine Übersicht über die aktuellen Versionen findet ihr hier:

Apple Watch zu erfolgreich?

Eine aktuelle Studie hat ergeben, dass 31% der Jugendlichen in den USA eine Apple Watch besitzen, also jeder Dritte. An der Richtigkeit der Studie wird gezweifelt, doch ausschließen lässt es sich auch nicht. Immerhin ist eine Apple Watch günstiger als ein Smartphone und kann in den Kernfunktionen so ziemlich das selbe. Warum also nicht dem Kind statt einem Smartphone erstmal eine Uhr kaufen?

AirTags nicht mehr „in the Air“

Wer in den letzten Monaten sein Fluggepäck mit einem AirTag abgesichert hat, der darf das nun nicht mehr tun, zumindest wenn er mit Lufthansa unterwegs ist. Diese gaben nun bekannt, dass aktivierte AirTags aufgrund der Sicherheitsbestimmungen nicht mehr im Gepäck mitgeführt werden dürfen. Man beruft sich auf Vorgaben der zivilen Luftfahrtorganisation, dass Batterien aus Sicherheitsgründen nicht mitgeführt werden dürfen. Jedoch bezieht sich diese Vorschrift eigentlich auf Lithium-Ionen-Batterien und nicht auf Knopfzellen. Ausgeschaltete AirTags dürfen weiterhin mitgeführt werden.

Was sonst noch wichtig war

Das war es mal wieder für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittwoch und bis zum nächsten mal!

