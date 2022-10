Home Betriebssystem tvOS 16.1 Beta 5 für Entwickler ist jetzt verfügbar

Heute Abend hat Apple auch tvOS 16.1 Beta 5 für die registrierten Entwickler zum Download zur Verfügung gestellt. Die neue Beta erscheint eine Woche nach der Verteilung der vorangegangenen Testversion. Das finale Update auf tvOS 16.1 dürfte nicht mehr allzu weit entfernt sein. Größere Neuerungen in der neuen Version werden nicht erwartet. Allerdings fielen zuletzt noch Fehler in tvOS 16 auf, ob diese in der nächsten Aktualisierung behoben sein werden, bleibt abzuwarten.

Um tvOS 16.1 auf ein Apple TV zu laden, wird Xcode benötigt. Die neue Beta von tvOS 16.1 erscheint eine Woche auf die vorangegangenen Beta des kommenden Updates.

tvOS 16.1 bringt keine bekannten größeren Neuerungen

Apple wird tvOS 16.1 für das Apple TV der vierten, fünften und sechsten Generation zum Download zur Verfügung stellen. Auch unter tvOS 16 berichten Nutzer verschiedentlich über Probleme in der Nutzeroberfläche und bei der Allgemeinen Performance, sodass zu hoffen bleibt, dass Apple diese im kommenden Update vordringlich adressieren wird.

Über relevante Änderungen oder Neuerungen in der kommenden Aktualisierung ist nichts bekannt. Gern könnt ihr uns auf eure Beobachtungen zur aktuellen Beta informieren.

