Bose Smart Soundbar 600 – neues Mittelklasse-Modell mit Dolby Atmos vorgestellt

Verfasst von Patrick Bergmann // 11. Oktober 2022 um 13:38 Uhr // Hardware // // 2 Kommentare

Zuletzt war es um Bose recht ruhig geworden: Es gab zwar neue In-Ears, im Bereich Heimkino stellte man zuletzt im Herbst 2021 die Bose Smart Soundbar 900 vor. Die Neuauflage der Bose Solo lassen wir mal unter den Tisch fallen. Doch nun melden sich die Amerikaner mit einem neuen Mittelklasse-Modell zurück, welches die Sonos Beam 2nd. Generation angreifen soll.

Die Bose Smart Soundbar 600

Das neue Modell hört auf den Namen Bose Smart Soundbar 600 und dürfte damit der Nachfolger der Bose Smart Soundbar 500 sein. Die verkauft der Hersteller schon seit fast zwei Jahren nicht mehr, das nur am Rande. Das neue Modell bietet insgesamt fünf Lautsprecher an: Ein Mittel/Hochtöner strahlt nach vorn zu den Zuhörern ab, jeweils links und rechts sitzt ein Treiber für die Räumlichkeit. Neu sind die beiden nach oben reflektierenden Lautsprecher – damit bietet die Smart Soundbar 600 Dolby Atmos an. Mit einer Höhe von 5,61 cm, einer Tiefe von 10,39 cm und einer Länge von etwas mehr als 69 cm passt die Soundbar unter die meisten Fernseher, ohne ins Bild zu ragen.

Im Gegensatz zur Smart Soundbar 900 besteht auch die Oberfläche der Smart Soundbar 600 aus mattem Kunststoff und die beiden Lautsprecher sind hinter einem durchgehenden Gitter versteckt. Die Front und die Seiten sind hingegen aus einem Gitter aus Aluminium eingefasst.

Mit TrueSpace und AdaptIQ

Damit der Sound auch vernünftig ankommt, bietet die Smart Soundbar 600 einerseits die TrueSpace-Technologie an, samit werden Stereo-Inhalte entsprechend hochgerechnet, damit es einen vollen Sound gibt. Außerdem lässt sich die Soundbar an die Akustik des Raumes anpassen, dies geschieht mittels AdaptIQ. Das dafür notwendige Mikrofon ist im Lieferumfang natürlich enthalten.

Anschlüsse

Angeschlossen an den TV wird die Smart Soundbar 600 mittels eARC, zudem steht noch ein optischer Eingang als Ersatz zur Verfügung. Ins Netzwerk geht die Soundbar via WLAN im 5-GHz-Frequenzband, gesteuert wird die Soundbar zudem über die Bose Music App. MUltirooming ist auf zwei Arten möglich: Einmal über die Bose Smart Speaker und dann via AirPlay 2. Dabei können über ein iPhone oder ein iPad auch AirPlay-fähige Lautsprecher anderer Hersteller zur Wiedergabe gruppiert werden. Weiterhin gibt es Spotify Connect, zudem werden Alexa Music und Deezer unterstützt. Für Apple Music fühlt man sich hingegen immer noch nicht berufen. An Sprachassistenten werden Amazon Alexa oder der Google Assistant unterstützt. Für die Traditionalisten legt Bose noch eine kleine Fernbedienung bei, über der sich die wesentlichen Funktionen der Smart Soundbar 600 steuern lässt. Im Gegensatz zur Beam 2nd. Gen. bietet man neben erwähnter Fernbedienung zudem noch Bluetooth an. So lassen sich etwa die aktuellen Kopfhörer wie der Bose QC 45 oder der Bose Headphones 700 mittels SimpleLinc als TV-Kopfhörer verwenden.

Lässt sich erweitern

Die Bose Smart Soundbar 600 ist somit ein 3.0.2-Lautsprecher und lässt sich noch erweitern. Bei Bedarf kann man zwischen zwei verschiedenen Surround-Lautsprechern auswählen, wobei die Surround-Speaker 700 mit 549,95€ genauso teuer wie die Smart Soundbar 600 selbst sind. Etwas günstiger sind die normalen Surround-Speaker, sie kosten 349,95€ Auch beim Subwoofer hat man die Auswahl zwischen zwei Optionen: das Bass Module 500 für knapp 449,95€ oder die High-End-Version Bass Module 700 für 799,99€. Die genannten Preise verstehen sich als UVP von Bose

Preise und Verfügbarkeit

Mit der neuen Smart Soundbar will man im Revier der Sonos Beam 2nd. Gen wildern und ruft dafür 549,95 Euro als UVP auf. Die Soundbar lässt sich ab sofort über die Webseite des Herstellers vorbestellen, die ersten Modelle sollen am 24. Oktober bei den Kunden eintreffen.

