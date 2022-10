Home iPad OLED-iPads ab 2024? Dünner und günstiger in der Fertigung

OLED-iPads ab 2024? Dünner und günstiger in der Fertigung

Das iPad soll über kurz oder lang auch mit OLED-Displays ausgestattet werden. 2024 könnte es so weit sein: Apple soll hierfür ein innovatives, hybrides Displaydesign nutzen, das verschiedene Vorteile bei Fertigung und Nutzung bietet.

Über iPads mit OLED-Panels wurde und wird schon länger spekuliert, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Irgendwann in den kommenden Jahren sollen erste Modelle mit dieser Displaytechnik vorgestellt werden. Nun gibt es neue Anhaltspunkte für einen möglichen Einstieg: So werde Apple im Jahr 2024 erste OLED-iPads auf den Markt bringen, das berichtet aktuell die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes unter Berufung auf Quellen in der Lieferkette, die mit den Plänen Apples vertraut sein sollen.

Dabei werde man auf ein hybrides Display zurückgreifen, heißt es. Erste Spekulationen über ein solches Displaysetup waren bereits im Sommer aufgetaucht, Apfelpage.de berichtete.

Dünner und günstiger in der Fertigung

Hierbei wird ein starres Glassubstrat mit einer flexiblen OLED-Schicht kombiniert. Daraus ergibt sich ein dünneres Panel, das zudem noch den Vorteil hat, in der Fertigung günstiger zu sein. Die Herausforderung flexibler OLEDs ist, dass sie anfangen, zu „verknittern“, wenn sie größere Flächen abdecken, dieses Problem wird durch den hybriden Ansatz ebenso verhindert.

Verschiedene Fertiger haben an der Entwicklung hybrider OLEDs gearbeitet, darunter Samsung Display und LG Display. Mittelfristig könnte Apple auch Taiwan Surface Mounting Technology in die Lieferkette aufnehmen, zunächst als Zulieferer für Mini-LED-Panels, die aktuell im iPad Pro 12,9 und dem MacBook Pro 2021 zum Einsatz kommen.

Ob Apple tatsächlich 2024 ein oder mehrere OLED-iPads bringt oder bereits früher, wie auch verschiedentlich vermutet wurde, bleibt freilich einstweilen abzuwarten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!