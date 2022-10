Home Apple Watch Unheimlicher Erfolg: Haben wirklich ein Drittel der US-Jugendlichen eine Apple Watch?

Die Apple Watch ist unter amerikanischen Jugendlichen nach wie vor weit verbreitet. Eine neue Studie zeigt: Erstaunlich viele Heranwachsende in den Vereinigten Staaten nutzen die Smartwatch aus Cupertino. An der Erhebung werden aber systematische Zweifel geäußert.

Apples Marktdurchdringung in den USA ist nicht mit der in anderen westlichen Märkten zu vergleichen. Erst kürzlich hatte Apple in statistischen Erhebungen erstmals Android beim Marktanteil in den USA überholt, wie wir in einer früheren Meldungen berichtet hatten. Auch die Apple Watch ist weit verbreitet, das gilt auch für junge Menschen, wie schon länger bekannt ist.

Eine neue Erhebung der Investmentbank Piper Sandler zeigt, angeblich nutzen rund 31% der jungen Amerikaner ab fünf Jahren eine Apple Watch. 16% der Eltern planten darüber hinaus, in nächster Zeit eine Apple Watch für ihren Nachwuchs anzuschaffen.

Kompromiss zwischen Kosten und Sicherheit

Den besonderen Erfolg erklären sich Beobachter unter anderem mit der Einführung der Apple Watch SE und dem Familien-Setup, dies mache es leicht und verhältnismäßig preisgünstig, möglichst viel Kommunikation und Sicherheit für die eigenen Kinder zu bekommen.

Allerdings werden auch Zweifel an der Studie laut: Diese sei wohl repräsentativ für besser situierte amerikanische Vororte, doch keinesfalls für die gesamte Jugend der USA, heißt es etwa. Das mag stimmen: Immerhin behauptet die selbe Erhebung, unglaubliche 88% der amerikanischen Jugendlichen seien inzwischen zu iPhone-Nutzern geworden.

In Deutschland sind verschiedene Anbieter mit Kinder-Smartwatches am Markt, die zu Preisen deutlich unter denen einer Apple Watch angeboten werden. Eine Lösung wird etwa von der Telekom vertrieben, sie wirbt mit einer Standortbestimmung des Kindes in Echtzeit bei hohem Datenschutzlevel: Nutzungsdaten werden strikt auf Servern in Deutschland verarbeitet.

