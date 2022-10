Home iCloud / Services Apple TV+ veröffentlicht Trailer zur Dokumentation von und über Selena Gomez

Selena Gomez ist gerade einmal 30 geworden, erlebt aber schon ihren zweiten Frühling – zumindest mit Blick auf ihre Karriere. Einst ein gefeierter Disney-Star, lernte Gomez schnell die Schattenseiten des plötzlichen Ruhms kennen. Im Gegensatz zu ihren Kolleginnen Demi Lovato und Co. hat Selena Gomez trotz herber Rückschläge zurück in die gesundheitliche und berufliche Spur gefunden. Dabei ließ sie sich sechs Jahre lang immer wieder von Kameras begleiten, die daraus entstandene Dokumentation wird auf Apple TV+ zu sehen sein.

Trailer veröffentlicht

Selena Gomez litt unter Depressionen, zudem hatte sie mit Lupus zu kämpfen. Lupus ist eine Autoimmunerkrankung, bei der Abwehrzellen die körpereigenen gesunden Zellen angreifen. Trotz dieser beiden enormen Schwierigkeiten hat Gomez zurück zum beruflichen Erfolg gefunden, spielt sie doch aktuell eine der Hauptrollen in der Serie „Only Murders in the Building“, die auf Disney+ läuft. Obwohl also erst 30 Jahre alt, bietet Ihr Leben genügend Stoff für eine Dokumentation, die exklusiv auf Apple TV+ zu sehen sein wird. Dafür hat der Streamingdienst aus Cupertino nun den offiziellen Trailer veröffentlicht.

Neben ihren Depressionen und Lupus kämpfte Gomez auch noch mit Angstzuständen. Nicht wenige Hollywood Stars und Privatpersonen wären wohl daran zerbrochen, das sagen wir ganz ohne Häme. Man muss Selena Gomez nicht mögen, doch der Fight zurück zu einem „normalen“ Leben verdient Anerkennung.

Ausstrahlung Anfang November

Mit der Veröffentlichung des Trailers verriet Apple TV+ auch den Zeitpunkt der Premiere. Die Dokumentation „My Mind & Me“ wird ab dem 04. November exklusiv auf Apple TV+ zu streamen sein. Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 4,99 Euro pro Monat der mit Abstand günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

