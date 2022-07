Home Sonstiges Netflix: Microsoft wird sich um unsere Werbung kümmern

Netflix möchte in Zukunft auch Werbung zeigen, wenn auch zunächst nur in einem Einsteiger-Tarif. Die Betreuung der Anzeigen soll Microsoft übernehmen, in dem Windowskonzern hat Netflix nach eigenen Angaben den perfekten Partner gefunden.

Netflix wird das tun, was man immer weit von sich gewiesen hatte: Werbung soll im Streaming laufen. Werbevorschaltungen sind bei anderen Diensten schon länger anzutreffen, Prime Video wirbt für seine Originals, selbst bei Apple TV+ wird kurz, aber doch am Anfang einer Episode auf neue Eigenproduktionen aufmerksam gemacht.

Netflix möchte allerdings tatsächlich Werbespots in die laufenden Serien einblenden, das bestätigte das Unternehmen zuletzt, Apfelpage.de berichtete. Jedoch laufen diese zum Glück nicht für Bestandskunden – noch nicht. Stattdessen soll ein günstigerer, werbefinanzierter Tarif vorgestellt werden, vergleichbar dem Basistarif von Spotify.

Microsoft soll sich um die Werbung kümmern

Nun gab Netflix bekannt, dass man einen Partner für das Werbegeschäft gefunden habe. Microsoft werde sich um die Anzeigenleitung kümmern, so Netflix. Der Konzern biete die perfekten Voraussetzungen, um einerseits die Bedürfnisse des Streamingdienstes zu befriedigen und andererseits auch das Bedürfnis der Zuschauer nach Privatsphäre.

Wann und zu welchen Konditionen der neue Tarif kommt, ist noch nicht klar. Er wird wohl mit einer ähnlich schlechten Bildqualität wie der bisherige Basistarif angeboten werden, der kostet den üblichen Streaming-Zehner, bietet dafür aber nur jammervolle 480P für ein Nutzerprofil. Netflix ist der einzige Streamingdienst, der sich für bessere Bildqualität besser bezahlen lässt. Zugleich geriet Netflix zuletzt in schwere See, nachdem man erstmals seit zehn Jahren Nutzer verlor und sich ein Ende dieser Abwanderungsbewegung nicht erkennen lässt.

