Netatmo stellt Omajin als günstigere Smart-Home-Marke vor

Wenn es bei Smart Home um Design geht, dann zählen die Produkte von Netatmo by Legrand zu den schönsten Geräten am Markt. Das schlägt sich natürlich auch im Preis wider. Nun wird es aber günstigere Produkte geben, die Netatmo unter seiner Tochtermarke vermarkten will.

Omanjin vorgestellt

Auf der diesjährigen IFA war Netatmo nicht vertreten, man hatte mit dem Launch der neuen Marke in der französischen Heimat genug zu tun. Konkret geht es um die Marke Omanjin, mit der man sein Know-How in Sachen Smart Home bündeln und zu günstigeren Preisen anbieten will. Man äußerte sich wie folgt dazu:

„Wir möchten eine breitere Zielgruppe ansprechen. Mit Omajin wollen wir die Vorteile des Smart Home für alle zugänglich machen – mit neuen Produkten, die den Alltag vereinfachen.“

Die Produkte sollen dabei auch von der Fertigungsqualität der Muttermarke profitieren, näher ging man darauf nicht ein. Eingebunden und gesteuert werden die neuen Produkte über die App des Herstellers.

Fünf Produkte zum Start verfügbar

Den Launch der Marke begleiten fünf neue Produkte von Omajin, bei denen man auf Nummer sicher geht. Unter anderem kann man einen neuen Zwischenstecker kaufen. Dazu gibt es eine solarbetriebene Außenkamera, eine Videotürklingel und ein Babyphone:

