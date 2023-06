Home Hardware Narwal kündigt zur Einführung den Staubsaugerroboter Freo mit KI an

Neben Hardware von Apple hat sich bei uns eine weitere Produktkategorie regelrecht festgesetzt. Die Rede ist von Saugrobotern. Die aktuellen Spitzenmodelle können nicht nur saugen, sondern auch wischen. In der kommenden Woche wird es eine neue Auswahloption geben, Narwal Robotics hat sein Top-Modell auch für den deutschen Markt angekündigt.

Der Narwal Freo

Narwal ist ein Start-Up, welches sich mit Robotics beschäftigt, hat seine Expertise nun in den Freo einfließen lassen. Der neue Herausforderer will mit zwei besonderen Merkmalen punkten, die das beste Wischergebnis bieten sollen. Da wären einmal die leicht dreieckigen Wischpads, die durch ihre leicht versetzte Anordnung, 12 N Druck und 180 Drehungen pro Minute jeden Winkel eures Zuhauses erreichen sollen. Mit der ergänzenden EdgeSwing-Technologie, die ein kontinuierliches Drehen des Roboters bewirkt, soll der Freo vor allem Raumecken besser reinigen.

Der zweite grundlegende Aspekte wäre die Künstliche Intelligenz, die beim Freo an vielen Stellen zu finden ist. So analysiert der DirtSense-Monitor die akute Verschmutzung der Böden und passt entsprechend die Saug- oder Wischleistung des Roboters an. Diese Funktion ist Teil des vom Hersteller getauften „Freo Mode“. Er entscheidet durch verschiedene Messergebnisse, wie intensiv und wie oft ein Boden gereinigt werden muss, bis er vollständig sauber ist.

Auch die Reinigungsstation hat ein paar Besonderheiten. Laut Narwal soll es die erste Basis mit integriertem Touch-LC-Display sein. Über dieses lassen sich die wichtigsten Funktionen des Staub- und Wischroboters ganz ohne App steuern lassen. So will man maximalen Bedienkomfort erzielen. Darüber hinaus benutzt die Station beim Säubern der Wischpads ein eigenes Reinigungsmittel, das dem Lieferumfang beiliegt. Eine Heißlufttrocknung ist ebenfalls mit von der Partie und lässt sich in der App individuell konfigurieren. Die mobile Anwendung beherbergt ansonsten die üblichen Funktionen eines Saugroboters – von Reinigungsroutinen über Kartierungsoptionen bis hin zu Software-Updates.

Ab 15. Juni in Deutschland erhältlich

Nach dem erfolgreichen Marktstart wird der Narwal Freo ab dem 15. Juni über Amazon erhältlich sein. Vorbestellungen sind ab sofort möglich – auch auf der Hersteller-Website. Zur Einführung gibt es bis einschließlich 31. Juli 2023 einen Einführungsrabatt von 50 Euro. Ihr zahlt somit nur 849 Euro statt 899 Euro.

Kleine Werbung in eigener Sache: Wir haben die Gelegenheit bekommen, den Roboter vor Marktstart zu testen. Das Review zum Narwal Freo findet ihr in den nächsten Tagen hier bei Apfelpage – freut euch drauf!

