Nächste Verspätung: Apple-Brille wird auch bis Frühling nicht fertig

Apples erstes Mixed Reality-Headset verspätet sich noch weiter: Auch der bereits mehrmals verschobene Start im Frühling klappt nicht, heißt es. Zu viele Probleme gebe es noch mit Hard- und Software des hyperkomplizierten Produkts. Wenn es dann einmal auf dem Markt ist, soll das Gadget mehrere tausend Euro kosten.

Erst Dezember, dann Januar, dann April, dann noch später: Apples erstes VR-Headset wird auch zum zuletzt angepeilten Termin nicht auf den Markt kommen, das berichtet aktuell die Agentur Bloomberg. Das Gadget sollte dem Vernehmen nach zunächst gegen Ende 2022 vorgestellt werden. Dann wurde der Launch auf Januar 2023 verschoben, doch auch dieser Zeitplan war nicht zu halten.

Zuletzt war man davon ausgegangen, Apple strebe eine Vorstellung irgendwann im April an, doch auch damit wird es nichts, so Bloomberg.

Präsentation jetzt auf der WWDC 2023 geplant

Stattdessen werde Apple das Produkt nun im Rahmen der WWDC 2023 vorstellen, heißt es weiter. Damit dürfte das VR-Headset der Star der Show sein und diese buchstäblich allen anderen Neuerungen stehlen. – womöglich auch nicht so tragisch, denn schon vor Monaten wurden Neuerungen und Verbesserungen in iOS 17 zu Gunsten des VR-Headsets gestrichen, Apfelpage.de berichtete.

Apple habe noch immer zu viele Probleme mit der Hard- und Software der Brille, so Bloomberg weiter. Schon häufiger war über die Schwierigkeiten, die Apple mit der Entwicklung hat, gesprochen worden. Es klemme an der Energieverwaltung, an der Nutzeroberfläche und noch an verschiedenen anderen Dingen, hieß es immer wieder. – dabei wird das Produkt kein Schnäppchen: Ab 2.400 Dollar soll das Gerät kosten, dass wir allerdings ein fehlerfreies Device erwerben können, daran darf man angesichts der diversen Schilderungen begründete Zweifel hegen.

