Nächste Apple Watch Ultra mit MicroLED?

Die Apple Watch Ultra hat in diesem Jahr ein etwas überraschendes und nicht allzu großes Update bekommen. Nur ein Jahr nach Veröffentlichung der Extrem-Uhr gibt es bereits die Apple Watch Ultra 2. Viele im Vorfeld gewünschte Neuerungen wie eine dunklere Version oder ein kleineres Display wurden nicht umgesetzt. Stattdessen hat Apple der Ultra 2 einen neuen Prozessor und ein helleres Display spendiert.

Dieses Display könnte in der nächsten Apple Watch Ultra ein erneutes Upgrade erhalten. Das berichtet MacRumors und bezieht sich dabei auf einen chinesischen Leaker. Demzufolge soll die Apple Watch Ultra 3 als ersten Apple-Produkt überhaupt ein MicroLED-Display bekommen. Die Technologie sorgt für noch bessere Bildwerte und weniger Energieverbrauch.

Apple Watch Ultra 2 und 3: Es dreht sich ums Display

Während die erste Apple Watch Ultra mit einem 2.000 Nits hellem Display ausgestattet wurde, schafft die Ultra 2 bereits 3.000 Nits. MicroLED könnte hier einen erneuten Sprung schaffen, den viele allerdings gar nicht für nötig halten. Aktuell gibt es Berichte, wonach einigen Nutzern das Display der Apple Watch Ultra 2 im Dunklen zu hell ist.

Was softwareseitig sicher behoben werden könnte, wird Apple wohl nicht davon abhalten, in Zukunft hellere Displays zu verbauen. MacRumors geht davon aus, dass Apple seit dem iPhone X aus dem Jahr 2017 an MicroLED forscht und arbeitet. Das Magazin hält außerdem eine Entwicklungszeit von um die sechs Jahre für wahrscheinlich, weshalb die Technologie schon im nächsten Jahr eingesetzt werden könnte. Wann jedoch eine Apple Watch Ultra 3 erscheint, ist völlig offen.

