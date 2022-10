Home Hardware Nachhaltige Lederhüllen mit MagSafe? Genau das macht Good Wilhelm aus Deutschland!

Verfasst von Patrick Bergmann // 30. Oktober 2022 um 12:04 Uhr // Hardware, iPhone // // Kommentare deaktiviert für Nachhaltige Lederhüllen mit MagSafe? Genau das macht Good Wilhelm aus Deutschland!

Man könnte sagen, die Menschheit befindet sich mitten in der größten Transformation in ihrer Geschichte: Energiewende, Reduzierung von CO₂-Emissionen, nachhaltigere Lebensmittel und nachhaltigeres Konsumieren dank nachhaltiger Produktion. Ganz schön viel auf einmal. Man muss nicht alles gleichzeitig machen, aber jeder kann seinen kleinen Beitrag dazu leisten, indem er bei der Wahl von einem Case für das iPhone mehr Bewusstsein an den Tag legt. Und damit kommen wir zu Good Wilhelm, die den Spagat aus Gewohntem (nämlich ein Case aus Leder) mit dem neuen Bewusstsein für Nachhaltigkeit kombinieren.

Aus hochwertigen Materialien etwas Gutes tun und dabei nachhaltig sein, das ist der Anspruch von der deutschen Firma Good Wilhelm aus Hamburg. Was auf den ersten Blick simpel klingt, entpuppt sich als sehr anspruchsvolle Aufgabe, die mit einigen Vorurteilen verknüpft ist.

Wie gut, wenn Design nicht nur ein Wort bleibt, Handwerk nicht nur Arbeit und Wertschätzung nicht nur ein Wunsch.“

Das Zitat stammt von Clemens von Good Wilhelm und trifft hier wie die Faust auf das Auge, wie nach dem Sleeve des MacBook Pros auch das Ledercase aus der Serie BRUNO zeigt.

Leder ist ein weiterhin ein tolles Material

Leder ist Tierhaut, damit ein organisches Material und per se schon einmal schlecht, zumindest dem aktuellen Zeitgeist nach zu urteilen. Doch, wie so oft, sind es die Details. In Massen produziert, schlecht verarbeitet und am besten noch mit hochgiftigen Chemikalien gegerbt, stimmen wir der allgemeinen Meinung zu. Jedoch hat Leder paar Vorteile, die nicht von der Hand zu weisen sind und die das Material nach wie vor interessant machen: Es ist strapazierfähig, es lässt sich hervorragend verarbeiten, bei richtiger Verarbeitung fasst es sich hochwertig an und es ist bei richtiger Pflege langlebig und bildet eine ganz individuelle Patina und das Stück wird zu einem ganz persönlichen Unikat. Natürlich ist uns bewusst, dass der Langlebigkeit für solch ein Case eine Grenze gesetzt ist, die jedoch an den Gerätezyklus des iPhones gekoppelt ist. Wenn das Case jedoch gut erhalten ist, kann man es bei einem Weiterverkauf jedoch bedenkenlos dazu geben.

Wie unterscheidet sich der Ansatz von Good Wilhelm gegenüber dem Wettbewerb?

Damit kommen wir zurück zu Good Wilhelm und ihrem Ansatz. Der Hersteller legt extrem viel Wert auf das Leder, hierbei handelt es sich um Vachetta Leder, und lässt dieses in Europa, in der Toskana und in Toscana, bei zwei traditionellen Familienbetrieben auf pflanzlicher Basis gerben. Das minimiert zumindest schon einmal deutlich die Transportwege und sorgt gleichzeitig dafür, dass beim Prozess des Gerbens so gut wie keine Giftstoffe in die Umwelt gelangen.

Aber Good Wilhelm geht noch weiter: Nicht nur sind alle Produkte Handmade in Germany und aus hochwertigen und nachhaltigen Materialien wie Bio-Baumwolle, Edelstahl, Leder aus der Nutztierhaltung, mulesing-freiem Merino Wollfilz gemacht, sondern es werden auch 10 % aller Gewinne an gute Projekte gespendet! Und last but not leasdt erfolgt auch der Versand klimaneutral, DHL Go Green sei Dank.

Wie schlägt sich das Case?

Good Wilhelm war so freundlich, uns das Ledercase aus der Serie BRUNO in der Farbe Cognac für das iPhone 12 Pro Max zur Verfügung zu stellen. Für das iPhone 14 hat man nur Verbesserungen im Detail vorgenommen, die betreffen die Knöpfe. Für das neue iPhone sind die nämlich aus Metall und somit wie das Original von Apple. Wir wollen da einfach nur transparent sein.

Das Case selbst kommt im bekannten Jutebeutel, der mit dem GOTS Zertifikat (Organic Cotton) zertifiziert wurde. Ansonsten verzichtet der Hersteller auf sämtliche zusätzliche Verpackungen, was uns gut gefällt. Direkt beim ersten Anfassen verströmt die Hülle einen richtigen Luxus, die Haptik ist wirklich gelungen. Auf der Rückseite ist am unteren Rand mittig noch das Logo des Herstellers eingeprägt. Was uns noch auffällt? Dank der Gerbung ist der sonst so übliche und vor allem penetrante Ledergeruch gar nicht vorhanden. Die Hülle ist innen zudem mit Mikrofaser ausgekleidet und verfügt über eine MagSafe-fähige Ladespule. An den Kanten ist das Leder um die Kanten geschlagen und macht dadurch einen wirklich hochwertigen Eindruck.

Good Wilhelm verwendet als Rahmen für die Hülle ein Polycarbonat-Inlay, damit das iPhone auch bei eventuellen Stürzen geschützt ist. Der Eindruck diesbezüglich ist solide, ohne dass wir das auf die Probe stellten. Die Unterseite, wo sich die Anschlüsse und Lautsprecher befinden, ist offen gestaltet und lässt den Blick auf das iPhone zu.

Ein paar abschließende Gedanken

Uns hat das Case wirklich überraschend gut gefallen und bezüglich der Knöpfe hat man die Kritik angenommen und für das aktuelle iPhone 14 bereits umgesetzt. Über die Mag Safe-Zertifizierung können wir hinwegsehen, weil Good Wilhelm hier einfach einen anderen Fokus setzt. Doch das Beeindruckende daran und an der Firma Good Wilhelm ist die Art und Weise, wie man diese Produkte herstellt. Über Leder und deren „Beschaffung“ kann man ja streiten. Es ist aber jedenfalls sinnvoller, hier die bereits vorhandenen Materialien bestmöglich zu nutzen und den Fokus der Nachhaltigkeit primär auf die Veredlung des Leders zu setzen – und genau das macht Good Wilhelm!

