Nach fünf Jahren: Apple hält Gesetz zur Produktreparierbarkeit in Kalifornien nun offiziell ein

Apple gibt seinen jahrelangen Widerstand gegen ein Recht auf Reparatur in seinem Heimatstaat Kalifornien auf: Das Unternehmen hatte das Gesetz stets abgelehnt, seit es vor fünf Jahren in Kraft getreten war. Auch die Einführung eines eigenen Reparaturprogramms für Kunden und freie Werkstätten änderte daran zunächst nichts

Apple geht einen kleinen, wenn auch etwas symbolischen Schritt in Richtung einer erleichterten Produktreparatur. Das Unternehmen erfüllt nun offiziell die Auflagen des Right to Repair Act, einer amerikanischen Gesetzgebung auf bundesstaatlicher Ebene, der Kalifornien im Jahr 2018 beigetreten war, wie iFixit berichtet. Sie macht den Unternehmen eine Reihe an Auflagen, die die Reparierbarkeit der eigenen Produkte betreffen.

So wird geregelt, dass für Produkte, die zwischen 50 und 100 Dollar kosten, für drei Jahre Reparaturwerkzeuge und geeignete Ressourcen wie Dokumentationen verfügbar gemacht werden müssen. Bei Produkten mit Preisen von mehr als 100 Dollar muss dies für sieben Jahre der Fall sein, gemessen jeweils ab dem Ende der Herstellung.

Ziel verfehlt?

Apple betrieb seit je her stets heftigen Widerstand gegen diese und ähnlich gelagerte Initiativen, sprach von Nutzererfahrung, Produktqualität und auch Sicherheitsfragen, klar war und ist allerdings, dass ein zentrales Ziel des Gesetzes in fundamentaler Opposition zu Apples Unternehmenszielen steht: Der Gesetzgeber wollte mit der Verordnung einen intensiven Wettbewerb und sinkende Reparaturpreise erreichen.

Allerdings tat die Lobbyarbeit ihre Wirkung. Apple hat schließlich das eigene Self Service-Reparaturprogramm aufgelegt und damit die politischen Auflagen erfüllt. Eine attraktive alternative zum Gang in den Apple Store war und ist dieses Programm jedoch nicht. Die Werkzeuge sind extrem teuer, die Prozeduren – naturgemäß anspruchsvoll – wurden von Apple nochmals komplexer gemacht. Zudem sind bislang nur für wenige Produkte die Reparaturressourcen bereitgestellt worden.

