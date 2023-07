Home Apps Musikvideos bei Spotify: Marktführer will zur Konkurrenz aufschließen

Musikvideos bei Spotify: Marktführer will zur Konkurrenz aufschließen

Spotify zeigt Abonnenten bald wohl auch Musikvideos zu Songs. Dies bieten andere Dienste bereits länger an, Spotify hat bislang nur kurze Clips im Angebot. Wann die neue Funktion startet, ist aber noch nicht klar.

Spotify möchte in einer weiteren Hinsicht zur Konkurrenz aufschließen. Der Streamingdienst aus Schweden plant offenbar, auch Musikvideos in voller Länge zu Songs im Katalog bereitzustellen, wie unter anderem die Agentur Bloomberg berichtet hatte.

Verschiedene Streamingdienste bieten schon heute Musikvideos an, darunter etwa Apple Music und auch youTube Music, das aus dem umfangreichen YouTube-Katalog schöpfen kann.

Genauer Zeitplan ist noch nicht bekannt

Derzeit stellt Spotify zu einigen Songs bereits kurze Clips bereit, die allerdings nur rund 30 Sekunden lang sind. Noch ist nicht klar, wann die Musikvideos auf Spotify starten werden.

Spotify ist noch immer der weltweit führende Dienst für Musikstreaming und das wohl mit deutlichem Vorsprung, allerdings hat Apple für seinen zweitplatzierten Dienst Apple Music auch schon lange keine Zahlen mehr vorgelegt.

Auch bei Apple Music und Co. stehen längst nicht für alle Songs die Musikvideos bereit, nur eine kleine Auswahl des Katalogs ist mit dem entsprechenden Film verfügbar. In einer weiteren Meldung hatten wir über ein neues, hochpreisigeres Premium-Angebot berichtet, das bei Spotify in der Mache sein soll. Zudem hatte Spotify zuletzt die Apps für Mac und PC neu gestaltet, dadurch sollte die Bedienung intuitiver werden.

Sind euch die Musikvideos zu den gehörten Songs wichtig?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!