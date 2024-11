Home Mobilfunk Mobilfunknetztest: Telekom gewinnt vor Vodafone und Telefónica

Mobilfunknetztest: Telekom gewinnt vor Vodafone und Telefónica

Verfasst von Fabian Schwarzenbach // 28. November 2024 um 15:30 Uhr // Mobilfunk // // 9 Kommentare

Bei einem Test der deutschen Mobilfunknetze ist die Telekom zum Sieger gewählt worden. Auf den Plätze 2 und 3 folgen die einzigen Wettbewerber Vodafone und Telefónica, hierzulande besser als O2 bekannt. Es ist bereits der 14. Erfolg in Folge, den die Telekom mit dem Sieg feiert.

Die Fachzeitung connect verleiht jährlich den Preis für das beste Mobilfunknetz. Dabei testen die Redakteure die Anbieter in den Bereichen „Sprache“, „Daten“ und „Crowdsourcing“. Dazu begeben sie sich an typische Orte, an denen es auf gutes Netz ankommt – wie „Bahnhöfen, Flughäfen, Cafés, Museen und öffentliche Verkehrsmittel“. Im connect Mobilfunknetztest 2024 ist das Ergebnis recht eindeutig.

Telekom hat das beste Netz

Zum 14. Mal in Folge gewinnt nämlich die Telekom den Vergleich der drei großen Netzanbieter in Deutschland. 1&1 scheint aufgrund der niedrigen Ausbaustufe noch keine Rolle zu spielen. Apfelpage berichtete, dass der Internetanbieter anstrebt, der vierte Netzbetreiber in Deutschland zu werden.

Hier seht ihr, wie die Betreiber in den einzelnen Bereichen abgeschnitten haben:

Mit 970 von möglichen 1.000 Punkten verleiht die Zeitschrift der Telekom das Urteil „Überragend“. Dahinter folgen Vodafone mit 924 und Telefónica mit 909 Punkten und dem Ranking „Sehr gut“.

Bei der Telekom gibt man sich zufrieden. „Wir haben einmal mehr alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Die Auszeich­nungen spie­geln unsere konse­quenten Inves­titionen und den enga­gierten Einsatz unserer Technik-Teams beim Netz­ausbau wider. Sie moti­vieren uns gleich­zeitig, auch in Zukunft weiterhin mit voller Leiden­schaft daran zu arbeiten, unseren Kundinnen und Kunden das beste Mobil­fun­kerlebnis zu bieten – immer und überall“, sagt Abdu Mudesir, Tech­nik­chef der Telekom Deutsch­land.

Telefónica schließt Lücke

Vodafone hat das Ergebnis nicht kommentiert. Stattdessen freut sich der Drittplatzierte über die immer kleiner werdende Lücke auf Platz 2. Markus Haas, CEO von Teléfonica gibt an: „Seit dem Zusam­men­schluss von o2 und E-Plus vor zehn Jahren war unsere Netz­qua­lität noch nie so gut wie heute. […] Wir ruhen uns nicht aus und werden weiter umfas­send ins Netz inves­tieren, um unseren Kundinnen und Kunden dauer­haft das beste Erlebnis zu bieten.“

Wie zufrieden seid ihr mit eurem Mobilfunkanbieter? Hattet ihr bereits die Möglichkeit, mehrere zu testen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

