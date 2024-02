Home Mobilfunk Mobilfunkanbieter fraenk endlich mit 5G verfügbar

Deutscher Mobilfunk ist teuer und meist nicht wirklich zufriedenstellend. Zumindest für den ersten Kritikpunkt haben sich die deutsche Telekom und Co eine Lösung einfallen lassen. fraenk ist ein Billig-Anbieter, der das Netz der Telekom nutzt und nun endlich in 5G verfügbar ist.

Wer bei fraenk bucht, nutzt das Telekom-Netz mit langsamerer Datenübertragungsrate. Bisher sind das maximal 25 Mbit/s im Download und 10 Mbit/s im Upload. Ein Bruchteil dessen, was die Telekom in ihren Hauptverträgen mit bis zu 300 Mbit/s bzw. 50 Mbit/s anbietet. An diesen Zahlen wird sich auch mit der 5G-Unterstützung nichts ändern, die Übertragungsraten bleiben gleich. Stattdessen profitiert fraenk von der höheren Stabilität des 5G-Standards.

Stabiler Surfen, Anrufe bald auch ins Ausland

fraenk kostet monatlich wahlweise 10 oder 15 Euro. Dafür bekommt man 10 respektive 17 GB Datenvolumen, der Tarif lässt sich nur per App buchen. Speziell ist der Anbieter bei der Nutzung im Ausland. Prinzipiell lassen sich die mobilen Daten – dank EU-Roaming – auch in anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union nutzen. Auch die Schweiz ist beim Telekom-Netz inkludiert. Anrufe von Deutschland ins Ausland funktionieren bei fraenk aber nur bedingt. Der Anbieter arbeitet aktuell an einer Verbesserung der Bedingungen.

Unabhängig davon bietet fraenk ein günstiges Gesamtpaket, das zudem monatlich kündbar ist. Wer maximale Flexibilität sucht, ist mit so einem Billig-Tarif vermutlich besser beraten, als mit einem deutlich teureren Vertrag bei der Telekom, Vodafone oder O2.

