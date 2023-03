Home iCloud / Services MLB Friday Night Baseball: Ab dieser Saison nur noch im Apple-TV+-Abo

MLB Friday Night Baseball: Ab dieser Saison nur noch im Apple-TV+-Abo

Hierzulande ist König Fußball ungeschlagener Spitzenreiter, was Zuschauerzahlen und Einschaltquoten betrifft. American Football konnte jedoch aufholen. In den USA sieht es etwas anders aus, dort muss sich die MLS der NBA sowie der MLB geschlagen geben. Letzteres wird im Rahmen von Friday Night Baseball via Apple TV+ übertragen und im April startet die neue Saison – die eine unangenehme Überraschung bereithält.

Friday Night Baseball setzt Abo bei Apple TV+ voraus

Die neue Saison startet am kommenden Wochenende und Apple TV+ wird auch in dieser Saison wieder Spiele im Rahmen des Friday Night Baseball übertragen. Dies kündigte der Streamingdienst via Pressemitteilung an. Allerdings wird es nun eine Veränderung geben: Wer die Spiele sehen will, muss nun definitiv über ein aktives Abo von Apple TV+ verfügen – ohne dieses kann Friday Night Baseball nicht mehr konsumiert werden. Dafür wird es zukünftig einen Doubleheader geben, es werden also zwei Spiele übertragen.

Die ersten beiden Partien lauten wie folgt:

Texas Rangers vs. Chicago Dubs

San Diego Padres vs. Atlanta Braves

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!