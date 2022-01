Home Betriebssystem Mit Face ID trotz Maske und Universal Control: iOS / iPadOS 15.4 Public Beta für freiwillige Tester ist da

Mit Face ID trotz Maske und Universal Control: iOS / iPadOS 15.4 Public Beta für freiwillige Tester ist da

Apple hat gerade eben iOS 15.4 und iPadOS 15.4 Public Beta 1 für die freiwilligen Tester veröffentlicht. Die neue Version bringt unter anderem die Möglichkeit, Face ID auch mit einer Maske zu nutzen, zumindest an einigen Geräten. Auch Universal Control nähert sich offenbar der Fertigstellung. Die finale Version des Updates erscheint aber erst im Frühling.

Apple hat gerade eben die erste öffentliche Beta von iOS 15.4 und iPadOS 15.4 für die freiwilligen Tester vorgelegt. Gestern Abend hatte Apple die erste Beta den registrierten Entwicklern zur Verfügung gestellt. Die neue Version von iOS und iPadOS 15 bringt allerhand teils interessante Neuerungen.

So ist es etwa bald möglich, Face ID am iPhone trotz einer Maske zu nutzen, Apfelpage.de berichtete. Allerdings funktioniert das nur, so lange man das richtige iPhone nutzt, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten.

Das Update erscheint erst im Frühling

Das Update auf iOS 15.4 und iPadOS 15.4 wird erst im Frühling für alle Nutzer verfügbar sein. Dann aber wird wohl auch Universal Control Teil von iOS und iPadOS werden, Apfelpage.de berichtete.

Wer nicht so lang warten möchte, kann die Public Beta kostenlos ausprobieren, muss dann aber mit Fehlern und Abstürzen rechnen.

Wie läuft die neue Public Beta bei euch? Lasst uns eure Eindrücke gern wissen.

