Home Featured Beats Fit Pro im Kurzfazit: Gute Kopfhörer mit Schwächen

Beats Fit Pro im Kurzfazit: Gute Kopfhörer mit Schwächen

Seit heute sind die neuen Beats Fit Pro im Handel erhältlich. Die In-Ears kamen bei uns bereits an, sodass wir uns einen ersten Eindruck verschaffen konnten – ein persönliches Fazit.

Doch bevor wir uns diesem widmen, schauen wir uns noch den Verpackungsinhalt an. In der kompakten Box sind die Beats Fit Pro in einem Ladecase, ein USB-C-Kabel und drei weitere verschieden große Ohrstöpsel-Paare, wobei ein weiteres bereits montiert ist, zu finden. Vor der Verwendung sollte man sich unbedingt Zeit nehmen, um eine passende Größe zu finden.

Die Einrichtung mit einem iPhone, iPad oder Mac ist sehr einfach. Man klappt das Etui auf und schon erscheint der Pairing-Hinweis als Popup. So kennt man das bereits von den AirPods.

Beats Fit Pro: Erstes Fazit

Eine Neuerung der Beats Fit Pro ist bekanntlich das Aussehen mit den Wings. Diese sollen dafür sorgen, dass die Kopfhörer nicht so leicht aus dem Ohr fallen und dennoch schlicht aussehen. Prinzipiell ist das kein schlechtes Designelement, allerdings drückt der Flügel bei mir häufiger im rechten Ohr. Ob da ein kleinerer Silikon-Tip als Abhilfe dient, muss sich erst zeigen.

Wie eingangs bereits angedeutet, werden die Fit Pro via USB-C geladen. Dadurch soll das Produkt auch für Nutzer von Android und Windows zugänglicher sein. Wenn man allerdings vollständig im Ökosystem von Apple lebt, kann das Ganze schon einmal umständlich sein. Wireless-Charging wurde leider auch nicht integriert.

Besser gefiel mir da die Geräuschunterdrückung. Ist diese eingeschaltet, blendet sie so gut wie alle Außengeräusche aus. Man bekommt sogar etwas mehr Stille als mit den AirPods Pro, da die Beats Fit Pro den Gehörgang um einiges besser abdecken. Der Effekt des Transparenzmodus ist dafür nicht ganz so stark, jedoch trotzdem ausreichend.

Der Sound konnte mich soweit auch begeistern. Nach ersten Hörproben kann ich sagen, dass der Klang mehr oder weniger gleich gut wie bei den AirPods Pro ist. Die einzige Ausnahme ist, dass dieser mit etwas mehr Bass unterstrichen wird. Das macht sich aber nicht unangenehm bemerkbar.

Eine detaillierte Analyse zur Soundqualität und den restlichen Aspekten der Beats Fit Pro folgt dann im ausführlichen Testbericht!

Beats Fit Pro: Preise und Verfügbarkeit

Die Beats Fit Pro können ab sofort für einen Preis von 229,95 Euro bei Apple erworben werden. Die Lieferung erfolgt ohne nennenswerte Verzögerungen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!